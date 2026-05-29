Ngân hàng có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất: Techcombank dẫn đầu, vượt SHB, Vietcombank, VietinBank

Nhân viên Techcombank và SHB kiếm tiền giỏi nhất trong 3 tháng đầu năm 2026, bình quân mỗi cá nhân mang về cho ngân hàng lợi nhuận trên 600 triệu đồng.

Theo thống kê của VietTimes về năng suất lao động thông qua bình quân lợi nhuận trước thuế trên đầu người, 10 ngân hàng có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất trong 3 tháng đầu năm nay gồm: Techcombank, SHB, MB, Vietcombank, VietinBank, ABBank, ACB, HDBank, VietABank, Nam A Bank.

Điểm chung của 10 nhà băng là đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong quý I/2026. Điều này cho thấy nhân viên ngân hàng ngày càng “kiếm tiền” giỏi hơn trong bối cảnh ngành tài chính bước vào giai đoạn số hoá, tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí.

Techcombank thống trị bảng xếp hạng

Techcombank tiếp tục giữ vị trí “quán quân” là ngân hàng có nhân viên kiếm tiền cao nhất hệ thống. Với lợi nhuận trước thuế đạt 8.870 tỷ đồng và quy mô nhân sự bình quân 12.826 người, mỗi nhân viên ngân hàng này tạo ra hơn 230 triệu đồng lợi nhuận trước thuế mỗi tháng.

So cùng kỳ, hiệu suất lao động Techcombank tăng 15% cho thấy ngân hàng đang có chiến lược quản trị tốt dù tăng thêm nhân sự. Tính đến cuối quý I, Techcombank bổ sung thêm 241 nhân sự chất lượng so với cuối năm ngoái, lên gần 12.950 người.

Để giữ chân nhân tài, trong nhiều năm nay, Techcombank thường duy trì mức lương, thưởng cao trong toàn hệ thống. Chi phí bình quân cho mỗi nhân viên vượt 42 triệu đồng/tháng trong 3 tháng đầu năm nay, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Xếp sau Techcombank là SHB khi mỗi nhân viên nhà băng tạo ra hơn 223 triệu đồng lợi nhuận trước thuế mỗi tháng. Trong quý đầu năm nay, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 4.650 tỷ đồng trong khi số lượng nhân sự gần như không biến động lớn so với cuối năm trước.

MB giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Với gần 9.630 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lực lượng lao động bình quân khoảng 18.718 người, mỗi nhân viên MB mang về gần 172 triệu đồng/tháng.

2 “ông lớn” Big4 là Vietcombank, VietinBank tiếp tục góp mặt trong nhóm ngân hàng có nhân viên “kiếm tiền” tốt nhất với mức bình quân lần lượt là 167 triệu đồng/người/tháng, 151 triệu đồng/người/tháng.

Trong quý I, Vietcombank và VietinBank đều tiến hành cắt giảm nhân sự ở nhiều vị trí. Dù vậy, lợi nhuận 2 ngân hàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt, trong đó lãi trước thuế VietinBank tăng 63% so với cùng kỳ.

Ngoài Top dẫn đầu, nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên vượt mốc 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể, ABBank đạt 146 triệu đồng/người/tháng, ACB đạt 135 triệu đồng/người/tháng, HDBank xấp xỉ 111 triệu đồng/người/tháng, VietABank hơn 100 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng nào xếp ở vị trí cuối bảng?

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận năng suất lao động ở mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. VietBank là ngân hàng có lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên thấp nhất hệ thống khi chỉ đạt khoảng 18,3 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, trong quý I/2026, nhà băng này cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 33% so với cùng kỳ. Đồng thời, lượng nhân viên trong hệ thống cũng suy giảm so với cuối năm ngoái.

Ngoài VietBank, Saigonbank và EximBank là 2 ngân hàng nằm trong nhóm có năng suất lao động thấp, chỉ từ 18 – 19 triệu đồng/người/tháng.

Các ngân hàng như PGBank, Sacombank, NCB, BacABank, BVBank cũng nằm trong nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý, Sacombank là ngân hàng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn nhất trong quý I, dù vậy, hiệu suất lao động vẫn chưa được cải thiện.

Tính đến cuối tháng 3, tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con là 14.080 người, giảm 2.736 người so với đầu năm (16.816). Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.