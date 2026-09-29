MSB muốn lập ngân hàng con, mua công ty chứng khoán, mở rộng sang bảo hiểm

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính, gồm thành lập ngân hàng con, mua công ty chứng khoán và đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm.

Cụ thể, MSB tính thành lập Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên, do MSB sở hữu 100% vốn, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC).

Theo MSB, trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang chịu áp lực lớn từ hạn mức tăng trưởng tín dụng, NIM ngày càng thu hẹp và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, VIFC mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

“Các ngân hàng đối thủ như Vietcombank, SHB, HDBank, TPBank, LPBank, Techcombank… đã có động thái chiến lược tham gia hệ sinh thái VIFC. Nếu MSB chậm trễ, ngân hàng có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế với chi phí thấp và đánh mất lợi thế trong việc định hình các chuẩn mực giao dịch ban đầu tại VIFC”, MSB cho biết.

MSB kỳ vọng ngân hàng con này sẽ góp phần giải quyết bài toán khan hiếm nguồn vốn ngoại tệ giá rẻ, đồng thời phát triển sản phẩm phái sinh ngoại hối.

Ngoài ra, MSB muốn góp vốn, mua cổ phần để sở hữu một công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2027, tuỳ chấp thuận của cơ quan nhà nước và tình hình thực tế.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, MSB trình cổ đông hai phương án, gồm: thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu. Với bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng dự kiến góp vốn thành lập công ty con.

Để bổ sung nguồn lực, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 25 cổ phiếu. Nếu bán hết số cổ phiếu này, ngân hàng sẽ huy động thêm 9.360 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được MSB dự kiến sử dụng 6.500 tỷ đồng để cho vay khách hàng, 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ và 2.260 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MSB lần lượt đạt 7.044 tỷ đồng và 3.423 tỷ đồng, tăng 4% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính tiếp tục đến từ thu nhập lãi thuần đạt 6.199 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập ngoài lãi giảm 50% so với cùng kỳ năm trước xuống 846 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh ngoại hối và trái phiếu kém thuận lợi.