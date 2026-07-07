Tin nóng công nghệ 7/7: Google thay đổi chính sách sao lưu trên Android

Google thay đổi chính sách sao lưu trên Android, kính thông minh không camera được định giá 1 tỷ USD, Apple thử nghiệm tùy chỉnh giọng Siri là những thông tin công nghệ quốc tế đáng chú ý hôm nay.

1. Kính thông minh không camera đạt định giá 1 tỷ USD

Một startup Trung Quốc đang chọn hướng đi khác trong cuộc đua kính thông minh: không gắn camera lên mặt người dùng. Even Realities, có trụ sở tại Thâm Quyến, vừa huy động 150 triệu USD từ Meituan và Tencent, qua đó đạt mức định giá khoảng 1 tỷ USD chỉ sau 3 năm thành lập.

Even Realities chọn hướng đi khác trong cuộc đua kính thông minh khi loại bỏ camera, tập trung vào hiển thị thông tin ngay trong tầm mắt người dùng. Ảnh: Even Realities.

Điểm đáng chú ý của Even Realities là hãng muốn giảm cảm giác "bị ghi hình" vốn khiến nhiều người e ngại kính thông minh. Mẫu Even G2 tập trung vào việc hiển thị thông tin ngay trong tầm mắt, còn thao tác điều khiển được thực hiện qua nhẫn Even R1. Cách làm này giúp sản phẩm gần hơn với một màn hình cá nhân đeo trên mặt, thay vì một thiết bị quay chụp gây tranh cãi.

2. Siri sẽ gần gũi hơn với người dùng Apple

Sắp tới, Siri sẽ bớt máy móc hơn khi Apple thử nghiệm tính năng cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ nói và mức độ biểu cảm của trợ lý ảo này. Trong bản iOS 27 beta 3, Apple đã bật hai tùy chọn Pace và Expressivity, giúp người dùng chọn Siri nói nhanh hay chậm hơn, biểu cảm nhiều hơn hay tiết chế hơn.

Apple đang thử nghiệm khả năng tùy chỉnh tốc độ nói và mức độ biểu cảm của Siri, giúp trợ lý ảo trở nên tự nhiên hơn trong sử dụng hằng ngày. Ảnh: Getty.

Thay đổi này không phải một tính năng quá lớn, nhưng rất dễ cảm nhận trong đời sống hằng ngày. Với những người thường xuyên dùng Siri để đặt lịch, hỏi đường, đọc tin nhắn hoặc điều khiển thiết bị, việc tùy chỉnh giọng nói giúp trợ lý ảo trở nên gần gũi hơn.

Đây cũng là dấu hiệu Apple đang từng bước biến Siri thành một trợ lý AI cá nhân hóa hơn, thay vì chỉ là công cụ nhận lệnh bằng giọng nói.

3. Người dùng Android sắp tốn dung lượng hơn cho bản sao lưu

Google sắp thay đổi cách tính dung lượng sao lưu trên Android. Theo Engadget, từ ngày 7/7, toàn bộ dữ liệu trong bản sao lưu Android sẽ được tính vào giới hạn dung lượng tài khoản Google.

Trước đây, chỉ ảnh/video trong Google Photos và ảnh/video trong tin nhắn MMS mới bị tính vào phần dung lượng này. Thay đổi áp dụng ngay với người dùng Android mới, còn người dùng hiện tại sẽ được triển khai trong vài tháng tới.

Google sắp tính toàn bộ dữ liệu sao lưu Android vào dung lượng tài khoản, thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng điện thoại Android. Ảnh: Getty.

Thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người dùng Android, nhất là những ai dùng tài khoản Google miễn phí hoặc gần hết dung lượng. Google cho biết phần dữ liệu tăng thêm trung bình chỉ khoảng 40 MB và sẽ cho phép người dùng chọn loại dữ liệu, ứng dụng được sao lưu.

4. AI giúp tạo dầu gội, bánh quy nhanh hơn nhiều lần

AI đang bước khỏi màn hình máy tính để đi vào những sản phẩm rất quen thuộc như dầu gội, bánh quy hay kem đánh răng. Reuters cho biết L’Oréal đã dùng AI để tìm ra các phân tử trong sản phẩm chăm sóc da có thể ứng dụng cho dầu gội, giúp quá trình tạo sản phẩm mới nhanh hơn khoảng 4 lần so với trước.

AI đang được các tập đoàn tiêu dùng sử dụng để phát triển sản phẩm quen thuộc như dầu gội, bánh quy và thực phẩm đóng gói nhanh hơn. Ảnh: Reuters.

Không chỉ mỹ phẩm, Mondelez cũng dùng AI trong quá trình phát triển công thức cho Oreo và Chips Ahoy!, còn Nestlé và Haleon dùng công nghệ này để thử nguyên liệu, tìm ý tưởng mới và xử lý rủi ro chuỗi cung ứng.

Với người tiêu dùng, điều này có nghĩa những sản phẩm quen thuộc trên kệ siêu thị ngày càng được thiết kế bằng dữ liệu và thuật toán, chứ không chỉ dựa vào thử nghiệm truyền thống.

5. Mỹ dùng AI để săn lỗi trong phần mềm chính phủ

AI không chỉ hỗ trợ viết mã, mà đang được Mỹ dùng để tìm lỗi trong chính phần mềm của chính phủ. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ, gọi tắt là CISA, đang sử dụng mô hình Mythos của Anthropic để rà soát mã nguồn, nhằm phát hiện các lỗ hổng có thể bị tin tặc hoặc gián điệp nước ngoài khai thác.

Mỹ đang dùng mô hình AI của Anthropic để tìm lỗ hổng trong phần mềm chính phủ, mở rộng ứng dụng AI vào lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: Reuters.

Điểm đáng chú ý là công nghệ này được đưa vào một nhiệm vụ an ninh mạng thực tế, thay vì chỉ dừng ở chatbot hay công cụ văn phòng. Reuters cho biết các đợt rà soát đã phát hiện nhiều lỗ hổng, dù chưa rõ mức độ nghiêm trọng và phạm vi mã nguồn được kiểm tra.

Theo Reuters, TechCrunch, Engadget