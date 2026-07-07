Ford học bài đắt giá về công nghệ tự động hóa và lỗi do thay thế nhân sự

Mối lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo tước đi cơ hội việc làm của con người đã tồn tại kể từ khi công nghệ này mới ra đời và những ví dụ thực tế về hiện tượng này đã liên tục xuất hiện trong những năm gần đây.

Tuy nhiên công nghệ không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy các làn sóng sa thải, kết quả của việc thay thế trí thông minh của con người bằng một cỗ máy nhân tạo không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như kỳ vọng từ giới chủ doanh nghiệp. Đây là một bài học đắt giá mà tập đoàn sản xuất ô tô Ford của Mỹ vừa phải trải qua khi nỗ lực thay thế một số lượng lớn các kỹ sư có trình độ bằng hệ thống tự động hóa thông minh theo một báo cáo kinh tế mới nhất từ hãng tin Bloomberg.

Hãng xe lâu đời của Mỹ phát hiện ra rằng việc thay thế các giám sát viên chất lượng bằng giải pháp máy học đã trực tiếp tạo ra những sản phẩm có chất lượng kém hơn rất nhiều, gây tổn thất hàng tỷ USD cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự sụt giảm nghiêm trọng này buộc ban lãnh đạo phải lập tức đảo ngược lộ trình bằng cách tiến hành tuyển dụng lại 350 giám sát viên chất lượng có kinh nghiệm, nhiều người trong số họ vốn là cựu nhân viên cũ từng bị cắt giảm trước đây.

Động thái này nhằm khôi phục lại kho tàng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế quý báu của doanh nghiệp vốn đã bị thất thoát hoàn toàn trong quá trình chuyển dịch vội vã sang các giải pháp phần mềm thông minh.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố một kế hoạch chuyển đổi công nghệ quy mô lớn khi tiến hành lắp đặt hệ thống hàng trăm camera tích hợp thuật toán thông minh để phát hiện sớm các lỗi kỹ thuật trong quy trình lắp ráp phần cứng. Tuy nhiên, việc chạy theo xu hướng công nghệ thời thượng khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt dữ liệu đã dẫn đến những sai sót hệ thống vô cùng nghiêm trọng.

Đại diện cấp cao của doanh nghiệp thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi tin rằng chỉ cần đưa các yêu cầu cho máy tính là hệ thống có thể tự động tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất mà quên mất rằng các công cụ thông minh luôn cần được huấn luyện chuyên sâu bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế.

Theo BGR