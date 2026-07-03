PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, PVcomBank lựa chọn chuyển đổi số như một chiến lược phát triển dài hạn. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và con người là yếu tố quyết định, PVcomBank đã triển khai đồng bộ các sáng kiến chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong giai đoạn 2025–2026.

Giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam là sự ghi nhận của một tổ chức quốc tế uy tín dành cho chiến lược chuyển đổi số mà Ngân hàng đang kiên định theo đuổi. Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo ra giá trị bền vững, PVcomBank đã triển khai đồng bộ nhiều sáng kiến trên cả ba phương diện: trải nghiệm khách hàng, công nghệ và vận hành. Dữ liệu được khai thác để thấu hiểu nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ đó cá nhân hóa sản phẩm, dịch vụ và các chương trình chăm sóc. Nhờ ứng dụng phân tích dữ liệu và marketing tự động, tỷ lệ mở email của các chiến dịch mục tiêu đạt từ 30–60%, cao gấp nhiều lần so với mức trung bình khoảng 10% của các chiến dịch đại trà. Các kịch bản chăm sóc tự động cũng góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và mở rộng cơ hội bán chéo sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Linh Chi – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank đại diện Ngân hàng nhận 02 giải thưởng uy tín từ tạp chí ABF

Song song với đó, PVcomBank từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh và vận hành. AI được ứng dụng trong phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu khách hàng, tự động hóa marketing và hỗ trợ sản xuất nội dung. Ngân hàng cũng đang phát triển trợ lý AI Pivi, hướng tới mô hình giao tiếp tự nhiên giữa khách hàng và ngân hàng, giúp việc tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ở cấp độ vận hành, PVcomBank đẩy mạnh dự án Văn phòng số nhằm số hóa quy trình làm việc, kết nối dữ liệu giữa các hệ thống và tự động hóa báo cáo. Nhiều quy trình phối hợp, phê duyệt và triển khai chiến dịch được chuẩn hóa trên nền tảng số, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và giảm phụ thuộc vào các thao tác thủ công.

Những nỗ lực đó được thể hiện rõ trên nền tảng ngân hàng số PVConnect – yếu tố giúp PVcomBank được vinh danh tại hạng mục Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch, PVConnect được phát triển như một nền tảng tài chính số tích hợp, kết nối các tiện ích thanh toán, quản lý tài chính và dịch vụ số trên cùng một ứng dụng. Dữ liệu và AI được ứng dụng để cá nhân hóa trải nghiệm, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm, ưu đãi và dịch vụ phù hợp ngay trong từng hành trình sử dụng.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, PVcomBank xác định con người là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số. Ngân hàng không ngừng thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích cán bộ nhân viên đề xuất các sáng kiến ứng dụng AI, dữ liệu và tự động hóa vào thực tiễn. Nhiều ý tưởng đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Việc đồng thời được trao hai giải thưởng tại ABF Retail Banking Awards 2026 là sự ghi nhận đối với chiến lược chuyển đổi số được triển khai một cách bài bản và thực chất của PVcomBank. Đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái tài chính số hiện đại, mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng.