GELEX thực hiện cải chính thông tin theo yêu cầu, khẳng định đã hoàn tất nghĩa vụ trái phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước, GELEX cho biết các lô trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ, doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với trái chủ.

Ngày 3/7/2026, CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) cho biết đã nhận được Quyết định của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước liên quan đến nghĩa vụ hành chính về công bố thông tin về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành một số lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các kỳ báo cáo trước đây.

Các lô trái phiếu liên quan đã được tất toán đầy đủ. GELEX thực hiện cải chính thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

GELEX cho biết nội dung trên liên quan đến việc ghi nhận lại thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu, không làm thay đổi nghĩa vụ thanh toán và quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu. Các lô trái phiếu liên quan hiện đã được tất toán đầy đủ.