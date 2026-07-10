Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp tới 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm khi đầu tư đổi mới công nghệ. Chính sách sẽ thí điểm với 20 doanh nghiệp, kỳ vọng khơi thông vốn tín dụng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chính sách phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp

Tại Hội thảo về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng hạ tầng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đến hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mọi chính sách cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế và hạ tầng dùng chung nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng cho rằng điểm cốt lõi của chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF là khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, kể cả với những doanh nghiệp chưa phải doanh nghiệp KH&CN nhưng có nhu cầu đầu tư công nghệ mới.

Theo đó, Nhà nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất vay khi doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ. Chính sách này không chỉ giảm gánh nặng chi phí vốn mà còn tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Lấy ngân sách làm đòn bẩy hút vốn cho đổi mới công nghệ

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh cho biết chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro.

Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh.

Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng "đòn bẩy", huy động nguồn vốn tín dụng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho KHCN, ĐMST, CĐS.

Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về tính khả thi, hồ sơ pháp lý, hiệu quả kinh tế và năng lực công nghệ.

Đặc biệt, chính sách ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ chiến lược; đồng thời hướng tới các dự án có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế.

Toàn cảnh Hội thảo về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Tại hội thảo, Bộ tập trung lấy ý kiến về nhu cầu và tác động của chính sách; tiêu chí, điều kiện hỗ trợ; các rủi ro có thể phát sinh và phương án kiểm soát; phương án triển khai thí điểm.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp để hoàn thiện cơ chế, bảo đảm chính sách hỗ trợ lãi suất vay được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.

Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Bộ KH&CN đề xuất triển khai thí điểm chính sách đối với 20 doanh nghiệp nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa Quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp.

Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9/2026, sau đó chuyển sang tổng kết, đánh giá để nhân rộng.