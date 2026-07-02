Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn qua hội thảo 2026

Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn cùng công nghệ cao.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026) diễn ra từ ngày 7/7-12/7.

Hội thảo sẽ diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến vào ngày 10/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Đà Nẵng, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản…), các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, các trường đại học và chuyên gia hàng đầu.

Xuyên suốt chương trình là chuỗi các diễn đàn chuyên sâu, nhiều keynote quan trọng, được trình bày bởi các chuyên gia quốc tế và Việt Nam. Tiêu điểm là Keynote 1 với chủ đề “Tương lai của công nghệ đóng gói tiên tiến chip bán dẫn và những thách thức hệ thống trong AI Data Centers” do Tiến sĩ Babak Sabi (nguyên Phó Chủ tịch Toàn cầu Amazon, nguyên Phó Chủ tịch R&D Intel, cố vấn cấp cao TSMC, UMC, Lam Research) trình bày. Ông sẽ phân tích nhu cầu bán dẫn do AI thúc đẩy, xu hướng Chiplet & Advanced Packaging, chuyển dịch chuỗi cung ứng (China+1) và vai trò của Việt Nam.

Tiếp theo là Keynote 2 về “Thiết bị đeo thông minh: Xu hướng thị trường và năng lực sản xuất toàn cầu” của đại diện Mixer Design Group (Mỹ), tập trung vào smart glasses, wearable healthcare và cơ hội cho Việt Nam. Keynote 3 giới thiệu “Liên minh kinh tế tầm thấp UAV – Drone Make in Vietnam” do đại diện Công ty Mismart trình bày, nhấn mạnh ứng dụng trong nông nghiệp, logistics và quốc phòng.

Các keynote khác gồm “AI Camera & Smart IoT – Nền tảng cho đô thị thông minh” của đại diện Tập đoàn CMC và “Xây dựng hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam: bài học từ Viettel và cơ hội cho Đà Nẵng” của đại diện Trung tâm Bán dẫn Viettel.

Đặc biệt là phiên tọa đàm bàn tròn tập trung thảo luận chính sách, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư mang chủ đề “Đà Nẵng – Điểm đến mới cho Semiconductor & Smart Electronics: Cơ hội và chiến lược phát triển” quy tụ đại diện Sở KH&CN, doanh nghiệp VSAP Lab, CMC, Viettel, Mixer, Amazon, các trường đại học (ĐH Bách Khoa, VN-UK) và quỹ đầu tư.

Theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, hội thảo không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, góp phần xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng – Trung tâm vi mạch bán dẫn khu vực miền Trung”, mà còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các trường đại học, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hình thành hệ sinh thái công nghệ bền vững.

Với các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội, Đà Nẵng đang tạo môi trường thuận lợi để thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của ngành công nghiệp bán dẫn khu vực.