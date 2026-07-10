Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

Chiều 10/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Đà Nẵng, Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026” do Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao của khu vực và cả nước.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh XM.

Hướng đi nào cho Đà Nẵng

Tâm điểm của hội thảo là loạt tham luận chuyên sâu của các chuyên gia nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan đối với ngành công nghiệp chip bán dẫn và cơ hội của Đà Nẵng trong bối cảnh hiện tại.

Trong bài tham luận mang chủ đề “Đổi mới Chiplet và Đóng gói Tiên tiến: Cơ hội và Thách thức”, bà Nguyễn Thị Bích Yến, Viện sĩ Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Hoa Kỳ), Chủ tịch VSAP Lab cho biết đến năm 2030, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu có thể đạt 1.500 - 1.600 tỷ USD, thậm chí lên tới 2.000 tỷ USD nhờ sự bùng nổ của AI và điện toán hiệu năng cao.

Trong đó, bán dẫn hiện là nền tảng của các lĩnh vực tăng trưởng mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, xe điện, Internet vạn vật (IoT), siêu máy tính và quốc phòng.

Cũng theo bà Yến, xu hướng của ngành cũng đang chuyển từ chip nguyên khối (SoC) sang kiến trúc chiplet, giúp tối ưu từng chức năng, tái sử dụng các khối IP, giảm chi phí thiết kế và tăng tính linh hoạt.

Để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần sớm hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các trung tâm R&D về chiplet và đóng gói tiên tiến, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, Viện sĩ Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Hoa Kỳ), Chủ tịch VSAP Lab

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến.

“Vì vậy, nếu tập trung phát triển lĩnh vực đóng gói bán dẫn và hệ sinh thái AI, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu”, ông Babak Sabi khuyến nghị.

Bên cạnh đó, trong phiên toạ đàm mang chủ đề “Đà Nẵng - Điểm đến mới cho Semiconductor & Smart Electronics: Cơ hội và chiến lược phát triển”, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các cơ sở đào tạo đã tập trung thảo luận vào các giải pháp nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết 3 nhà (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư vào nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn cho Đà Nẵng.

Những động thái quan trọng

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Thiết kế Vi mạch và Trí tuệ Nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác: Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (VNMPW/CC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên (VCCI), Viện nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, Công ty TNHH Bridgent, Công ty cổ phần công nghệ Rikai, Công ty TNHH Ascentium Việt Nam, Công ty cổ phần Obacker... nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026” do Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức đã thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Ảnh XM.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thông qua hội thảo lần này, Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và quỹ đầu tư; khẳng định năng lực hạ tầng của Đà Nẵng; tăng cường liên kết nguồn lực phục vụ phát triển hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ cao theo hướng đồng bộ, bền vững; đồng thời định vị thương hiệu về hệ sinh thái bán dẫn của thành phố gắn liền với đổi mới sáng tạo toàn cầu

"Đà Nẵng khẳng định định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao của khu vực và cả nước", ông Bửu chia sẻ.