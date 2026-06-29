Vì sao 3 giải pháp của FPT IS cùng chinh phục Vietnam Digital Awards?

Bộ 3 giải pháp của FPT IS được Vietnam Digital Awards vinh danh năm 2025 nhờ hiệu quả triển khai và giá trị thực tiễn trong chuyển đổi số.

Qua nhiều mùa tổ chức, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã trở thành sân chơi quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn cùng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thành tựu nổi bật về chuyển đổi số.

Ở hạng mục Giải pháp chuyển đổi số xuất sắc, Vietnam Digital Awards không chỉ tôn vinh những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới mà còn ghi nhận các giải pháp đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.

Hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng, hàng chục triệu người dùng được phục vụ, quy trình vận hành được rút ngắn, chi phí được tối ưu và các ứng dụng AI tiếp tục được mở rộng,... là những minh chứng cho giá trị của các giải pháp được Vietnam Digital Awards ghi nhận.

Bà Đào Hải Phương, Trưởng ban Marketing và Truyền thông đại diện công ty FPT IS (Tập đoàn FPT) nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Khác với nhiều giải thưởng chủ yếu tôn vinh tính mới của công nghệ, Vietnam Digital Awards đặt hiệu quả triển khai, khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội làm tiêu chí đánh giá quan trọng. Chính cách tiếp cận này đã tạo nên uy tín và sức hút của giải thưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Minh chứng là tại mùa giải năm 2025, FPT IS (Tập đoàn FPT) có tới ba giải pháp được vinh danh gồm Kyta Platform - nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện cho doanh nghiệp, FPT CX Suite - nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng và FPT Culture Tech - hệ sinh thái giải pháp công nghệ số hóa di sản.

Ba giải pháp được vinh danh ở 3 lĩnh vực khác nhau cho thấy Vietnam Digital Awards không chỉ ghi nhận tính đổi mới của công nghệ mà còn đề cao khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.

Số hóa giao kết, thay đổi cách doanh nghiệp vận hành

Trong số 3 giải pháp được trao giải, Kyta Platform phản ánh xu hướng số hóa toàn diện các quy trình vận hành doanh nghiệp. Nền tảng Kyta do kỹ sư FPT phát triển, hỗ trợ "Low-code, No-code", mang nghĩa người không có chuyên môn CNTT cũng có thể vận hành. Từ đó, doanh nghiệp chủ động xây dựng, điều chỉnh quy trình nghiệp vụ mà không đòi hỏi nhiều nguồn lực phát triển phần mềm.

Nếu trước đây việc ký kết hợp đồng, phê duyệt hồ sơ hay lưu trữ tài liệu vẫn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí, thì Kyta Platform hướng tới xây dựng hạ tầng giao dịch số toàn trình. Nền tảng bao phủ toàn bộ quy trình, từ định danh điện tử, giao kết hợp đồng, xử lý văn bản đến quản lý vòng đời giao dịch.

Nền tảng được phát triển theo khung pháp lý và thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chữ ký số và công nghệ tự động hóa quy trình nhằm bảo đảm các giao dịch số diễn ra liền mạch, hiệu quả và an toàn.

Đội phát triển Kyta Platform đặt mục tiêu làm sản phẩm, bám thực tiễn, chạy bằng hiệu quả và quan trọng nhất là khát vọng làm chủ công nghệ thay vì phụ thuộc.

Giải pháp Kyta Platform đã có hơn 4.500 tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc sử dụng trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản, sản xuất, logistics, giáo dục và dịch vụ pháp lý. Mỗi năm, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu giao dịch điện tử được ký thành công. Đây là một trong những minh chứng cho hiệu quả triển khai và khả năng đáp ứng nhu cầu số hóa quy trình của doanh nghiệp.

Theo FPT IS, nền tảng giúp rút ngắn tới 80% thời gian xử lý quy trình, giảm 99% sai sót và tiết kiệm khoảng 85% chi phí lưu trữ, góp phần thúc đẩy mô hình văn phòng không giấy tờ và tự động hóa thông minh.

Một thành phần nổi bật trong hệ sinh thái Kyta Platform là FPT.eContract. Giải pháp hiện phục vụ hơn 5.000 doanh nghiệp với khoảng 6 triệu người dùng, đồng thời từng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

50 triệu khách hàng sử dụng, giảm 60% chi phí chăm sóc khách hàng nhờ AI

Nếu Kyta Platform giải quyết bài toán vận hành nội bộ thì FPT CX Suite hướng tới bài toán tăng trưởng thông qua quản trị trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh AI tạo sinh đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tương tác với người tiêu dùng, khả năng khai thác dữ liệu và cá nhân hóa trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

FPT CX Suite giúp giảm 60% chi phí chăm sóc khách hàng nhờ ứng dụng AI và tự động hóa.

Giải pháp tích hợp 3 năng lực cốt lõi gồm Customer Data Platform (CDP), Loyalty Engine và AI CRM Agent, doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, tối ưu tương tác cá nhân hóa theo thời gian thực với hàng triệu khách hàng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong nước.

FPT IS cho biết FPT CX Suite đã được triển khai tại hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, phục vụ hơn 50 triệu khách hàng sau 3 năm ra mắt. Nền tảng giúp nhiều doanh nghiệp gia tăng doanh thu từ khách hàng trung thành, đồng thời giảm tới 60% chi phí chăm sóc khách hàng nhờ ứng dụng AI và tự động hóa.

Hiệu quả của giải pháp cũng được phản ánh qua kết quả triển khai tại nhiều doanh nghiệp. Tại Maison Retail Group, hệ thống góp phần tăng 35% doanh thu từ nhóm khách hàng hội viên chỉ sau ba năm. Ông Thomas Guillemnaud, Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) của Maison Retail Group cho biết Utop CX Suite không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh mà còn có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bảo Trí, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Unilever Việt Nam đánh giá nền tảng giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trên quy mô lớn, đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn của ngành tài chính - ngân hàng.

Những kết quả này phản ánh xu hướng chuyển đổi số thế hệ mới, trong đó AI không chỉ giúp tối ưu quy trình mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh doanh thông qua việc nâng cao trải nghiệm và gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng.

Đưa di sản bước vào không gian số

Khác với hai nền tảng trên, FPT Culture Tech mang đến một hướng tiếp cận khác đối với chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong bối cảnh nhiều hiện vật chịu tác động của thời gian, môi trường và không ít loại hình di sản phi vật thể đứng trước nguy cơ mai một, việc ứng dụng công nghệ số đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

FPT Culture Tech “số hóa bất tử” di sản, lan tỏa tới giới trẻ, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa.

FPT Culture Tech hướng tới mục tiêu lưu giữ và phát huy giá trị di sản trong không gian số. Hệ sinh thái cung cấp chuỗi giải pháp từ số hóa, lưu trữ đến khai thác dữ liệu.

Các công nghệ như quét 3D Laser, VR360 và Volumetric Video được sử dụng để số hóa hiện vật với độ chính xác cao; dữ liệu được lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo đảm khả năng lưu giữ lâu dài.

Trên nền tảng đó, các bảo tàng và khu di tích có thể xây dựng bản đồ số, tham quan thực tế ảo, trình chiếu 3D Mapping hay ứng dụng công nghệ hologram để tăng khả năng tương tác với công chúng.

Theo FPT IS, cách tiếp cận này không chỉ giải quyết từng bài toán riêng lẻ trong bảo tồn di sản mà còn tạo ra chuỗi giá trị kết nối từ số hóa đến khai thác, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân thông qua công nghệ.

Sau khi được vinh danh tại VDA 2025, FPT Culture Tech tiếp tục được triển khai tại nhiều bảo tàng, khu di tích, cơ quan quản lý nhà nước cũng như trong lĩnh vực lưu trữ, giáo dục và du lịch, cho thấy chuyển đổi số không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Lực đẩy từ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch, Giám đốc Sản phẩm FPT IS, Tập đoàn FPT, chia sẻ việc được vinh danh không chỉ ghi nhận năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm Make in Vietnam mà còn khẳng định giá trị thực tiễn của các giải pháp sau quá trình triển khai tại khách hàng.

Việc 3 giải pháp đồng thời được trao giải tại VDA 2025 và các kỳ giải thưởng trước là niềm tự hào, là vinh dự lớn của doanh nghiệp.

"Hơn thế, việc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ khẳng định mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ Make in Vietnam, mà còn ghi nhận chiến lược công nghệ FPT theo đuổi trong nhiều năm qua", ông Trần Tuấn Anh nói với VietTimes.

Những chiếc cúp và chứng nhận tại Vietnam Digital Awards 2025 đánh dấu thành tích của FPT IS ở 3 lĩnh vực chuyển đổi số đặc thù.

Ông cho biết trong suốt 37 năm phát triển, FPT luôn thúc đẩy DNA đổi mới sáng tạo và văn hóa khởi nghiệp thông qua việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện về tài chính, nguồn lực và môi trường nghiên cứu phát triển sản phẩm. Từ nền tảng đó, tập đoàn đã phát triển hơn 200 sản phẩm, dịch vụ công nghệ phục vụ các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định việc được vinh danh là động lực để FPT IS tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ lấy AI làm trọng tâm, đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hành trình của 3 giải pháp FPT IS cho thấy ý nghĩa ngày càng rõ nét của Vietnam Digital Awards. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, mà còn khuyến khích doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu khó hơn: tạo ra những sản phẩm có sức sống trên thị trường, giải quyết các bài toán thực tiễn và đóng góp vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế số.

Đó cũng là cách một giải thưởng tạo ra giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ của một lễ tôn vinh, trở thành lực đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ số, chuyển đổi số Việt Nam.