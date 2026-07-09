Đề xuất tổng công trình sư về công nghệ chiến lược được hưởng lương 300 triệu đồng

Tổng công trình sư cần được hưởng thu nhập lên tới 300 triệu đồng/tháng, cùng các cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, quản lý theo kết quả đầu ra và nhiều chính sách đột phá khác.

Đề xuất được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) nêu ra tại Hội thảo góp ý hoàn thiện cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia đặc biệt sử dụng ngân sách nhà nước diễn ra ngày 9/7.

Để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, NAFOSTED đề xuất khung thù lao mới với những con số đột phá khi tham chiếu từ Singapore và điều chỉnh theo chỉ số sức mua tương đương tại Việt Nam.

Thay vì đưa ra các mức lương mang tính ước lượng, bảng đề xuất này lấy khung lương thực tế của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) làm thước đo. Mức đãi ngộ được phân tầng rõ ràng theo năng lực, vai trò và độ khan hiếm của từng vị trí nhân sự trên thị trường và đa phần cao hơn mức thu nhập của vị trí tương đương tại Singapore sau khi quy đổi theo phương pháp Ngang giá sức mua (PPP) của World Bank với hệ số điều chỉnh là 0,6.

Ví trí tổng công trình sư (chief scientific officer) được đề xuất mức thu nhập 300 triệu đồng/tháng. Đây được định vị là vị trí then chốt, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và đang rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Mức lương gốc tại Singapore của vị trí này là 25.000 SGD/tháng (khoảng 440 triệu đồng sau thuế). Sau khi tính toán theo hệ số PPP 0,6, thu nhập của vị trí tổng công trình sư tại Singapore tương đương 264 triệu đồng.



Như vậy, mức lương của tổng công trình sư tại Việt Nam được đề xuất cao hơn 15% so với vị trí tương đương tại Singapore. Quỹ NAFOSTED cho biết vị trí này được đề xuất cao hơn mức quy đổi nhằm tăng sức cạnh tranh đối với nguồn nhân lực đặc biệt khan hiếm.

Kiến trúc sư trưởng (chief technology officer) được đề xuất thù lao 250 triệu đồng/tháng. Người đảm nhiệm vị trí này giữ vai trò dẫn dắt kiến trúc hệ thống. Mức lương tham chiếu tại Singapore là 20.000 SGD/tháng (khoảng 358 triệu VND sau thuế), tương đương mức PPP là 215 triệu VND.

Chủ nhiệm nhiệm vụ (programme director) được đề xuất 150 triệu đồng/tháng, dành cho nhân sự chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các chương trình, dự án trọng điểm. Mức này tương đương lương tham chiếu của vị trí tương đương tại Singapore (là 13.500 SGD/tháng, đạt mức ngang giá sức mua 150 triệu đồng tại Việt Nam).

Chuyên gia xuất sắc (principal scientist) cần được hưởng mức tối đa 140 triệu đồng/tháng, áp dụng cho các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Mức lương tham chiếu tại Singapore là 12.500 SGD/tháng, quy đổi quy đổi theo PPP đạt đúng bằng mức đề xuất 140 triệu đồng.

Nghiên cứu viên chính (senior scientist) có thu nhập lên tới 100 triệu đồng/tháng, là lực lượng nòng cốt phụ trách các nghiên cứu chuyên sâu. Mức lương tham chiếu là 8.080 SGD/tháng (PPP tương đương 93 triệu VND), được đề xuất làm tròn lên 100 triệu đồng để tăng tính hấp dẫn.



Nghiên cứu viên (research scientist) được đề xuất thu nhập 80 triệu đồng/tháng. Đây là nhân sự trực tiếp thực thi các phần việc nghiên cứu. Mức lương tham chiếu là 7.200 SGD/tháng (PPP tương đương 84 triệu đồng).

Chuyển từ quản lý đề tài sang đầu tư theo sản phẩm và thị trường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, cho biết trong nhiều năm qua, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu và phương thức quản lý mang tính hành chính. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban soạn thảo thông tư đã xây dựng cơ chế mang tính đột phá cả về tư duy quản lý, cơ chế tài chính và phương thức tổ chức thực hiện, lấy sản phẩm và hiệu quả ứng dụng làm trung tâm.

Ông Đào Ngọc Chiến nhấn mạnh việc đổi mới tư duy quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và chuyển từ cách tiếp cận quản lý theo “nhiệm vụ nghiên cứu” sang phát triển các dự án công nghệ gắn với sản phẩm và thị trường.

Giám đốc NAFOSTED Đào Ngọc Chiến.

Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Kế toán trưởng Quỹ NAFOSTED, cho biết dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được xây dựng nhằm tháo gỡ những rào cản đang cản trở quá trình phát triển công nghệ chiến lược.

Ban soạn thảo xác định 4 điểm nghẽn cần xử lý. Trong đó đáng chú ý là cơ chế đãi ngộ chưa đủ sức cạnh tranh để thu hút nhân tài; phương thức lập dự toán vẫn dựa trên các khoản mục chi thay vì bám theo vòng đời phát triển công nghệ.

Đồng thời, chưa có cơ chế sử dụng kinh phí dự phòng để xử lý các rủi ro trong nghiên cứu; và chưa cho phép triển khai đồng thời nhiều phương án nghiên cứu độc lập đối với cùng một nhiệm vụ nhằm nâng cao khả năng thành công.

Để khắc phục những hạn chế này, dự thảo đề xuất 6 nhóm cơ chế tài chính mang tính đột phá. Ngoài việc xây dựng chính sách đãi ngộ riêng cho đội ngũ tham gia phát triển công nghệ chiến lược, dự thảo còn bổ sung cơ chế kinh phí dự phòng tối đa 10% tổng kinh phí nhiệm vụ; chuyển sang quản lý và quyết toán theo kết quả đầu ra kết hợp cơ chế khoán.

Cùng với đó là việc cho phép triển khai song song nhiều phương án nghiên cứu; tăng quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì trong lựa chọn nhà cung cấp; đồng thời quản lý theo chuỗi nhiệm vụ để bảo đảm tính liên tục và linh hoạt trong quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.