Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể nhận hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực AI, bán dẫn, robot, 5G-6G, UAV cùng nhiều công nghệ chiến lược khác có cơ hội nhận hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thông qua chương trình tài trợ năm 2026 của NAFOSTED.

NAFOSTED cho biết các nhiệm vụ được đề xuất cần hướng tới góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ưu tiên AI, bán dẫn, robot, UAV và các công nghệ chiến lược

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ năm 2026 từ hôm nay (10/7) đến 10/8. Mỗi nhiệm vụ có thể được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tới 10 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, NAFOSTED sẽ xem xét tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm, sản xuất thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, thiết bị, phần mềm, nền tảng, quy trình và giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và thương mại hóa.

Các lĩnh vực ưu tiên bám sát Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối, an ninh mạng và công nghệ lượng tử.

Cùng với đó là các công nghệ mạng di động thế hệ mới 5G, 6G; chip bán dẫn; robot và tự động hóa thông minh; thiết bị bay không người lái (UAV); công nghệ sinh học, y sinh tiên tiến; thiết bị y tế; năng lượng mới; vật liệu tiên tiến; công nghệ biển, hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và nhiều công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược.

Quỹ cũng ưu tiên các công nghệ phục vụ những ngành có nhu cầu ứng dụng lớn như điện tử - bán dẫn, logistics, cảng biển, quản lý chuỗi cung ứng thông minh, dịch vụ số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, thủy sản công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, hóa chất, vật liệu mới, dệt may và da giày.

Đối tượng đăng ký là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây là chương trình nhằm thúc đẩy các nghiên cứu có khả năng tạo ra công nghệ, sản phẩm và quy trình mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu về làm chủ công nghệ chiến lược theo định hướng của Chính phủ.

Không chỉ cần ý tưởng hay, phải chứng minh khả năng thương mại hóa

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý Phát triển công nghệ (NAFOSTED) lưu ý rằng các nhiệm vụ phải hướng tới tạo ra sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình tuyển chọn, Quỹ đặc biệt đánh giá tính mới, giá trị khoa học và công nghệ của nhiệm vụ; tính khả thi của phương án triển khai; năng lực của tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu; khả năng tạo ra sản phẩm có giá trị, được chuyển giao hoặc thương mại hóa.

Những nhiệm vụ giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, ngành hoặc địa phương, hướng tới làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, có doanh nghiệp tham gia ngay từ giai đoạn đề xuất và có địa chỉ ứng dụng rõ ràng sẽ có nhiều lợi thế trong quá trình xét chọn.

Theo ông Đức, việc tuyển chọn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh thông qua đánh giá độc lập của các chuyên gia và hội đồng khoa học nhằm lựa chọn những nhiệm vụ có chất lượng và tác động thực tiễn cao.

Phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí

Theo kế hoạch tài trợ năm 2026, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với mỗi nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ tối đa là 10 tỷ đồng. Đối với cụm nhiệm vụ, mỗi cụm được tổ chức tối đa 3 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ hoặc từng nhiệm vụ thành phần trong cụm nhiệm vụ. Phần kinh phí còn lại, tổ chức chủ trì phải chủ động huy động từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước và chứng minh rõ khả năng bố trí nguồn vốn này trong hồ sơ đăng ký.

Quỹ NAFOSTED khuyến khích các đề xuất có tỷ lệ vốn đối ứng cao hơn mức tối thiểu 50%, đồng thời có cam kết huy động nguồn lực rõ ràng, khả thi và phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu cũng như sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN và các quy định pháp luật có liên quan.

Phải cập nhật kết quả thương mại hóa trong ít nhất 5 năm

Sau khi được tài trợ, tổ chức chủ trì có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng, huy động nguồn vốn đối ứng theo cam kết, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, đơn vị phải cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia tối thiểu mỗi tháng một lần.

Đáng chú ý, sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu, tổ chức chủ trì vẫn phải tiếp tục cập nhật thông tin về hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trên nền tảng này trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Theo NAFOSTED, kế hoạch tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ năm 2026 hướng tới lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng và sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

"Cùng với việc mở rộng quyền tự chủ và khuyến khích đổi mới sáng tạo theo tinh thần của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Quỹ cũng nâng cao yêu cầu về trách nhiệm giải trình, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và khả năng lan tỏa kết quả nghiên cứu, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp", đại diện NAFOSTED nói thêm với VietTimes.

Muốn nhận tài trợ tới 10 tỷ đồng, hồ sơ cần đáp ứng những gì?

Đại diện NAFOSTED cho biết hồ sơ đăng ký được lập theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Thông tư số 44/2025/TT-BKHCN và các biểu mẫu do Quỹ ban hành trong Kế hoạch tài trợ năm 2026. Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký, thuyết minh nhiệm vụ, hồ sơ năng lực của tổ chức chủ trì, lý lịch khoa học của nhóm nghiên cứu, các tài liệu chứng minh nguồn vốn đối ứng, văn bản cam kết phối hợp, tiếp nhận, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và các tài liệu khác theo quy định.

Điều quan trọng nhất là hồ sơ phải được xây dựng đầy đủ, thống nhất và có căn cứ chứng minh. Mục tiêu nghiên cứu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến, tiến độ, dự toán kinh phí, phương án huy động nguồn lực và năng lực của tổ chức chủ trì cần bảo đảm tính logic, khả thi và phù hợp với mục tiêu của nhiệm vụ. Các thông tin, số liệu và tài liệu trong hồ sơ phải trung thực, chính xác và thống nhất giữa các biểu mẫu.

Đối với Kế hoạch tài trợ năm 2026, việc đăng ký được thực hiện theo quy trình 2 bước trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (STM). Sau khi hoàn thành việc kê khai thông tin trên hệ thống, tổ chức có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng chữ ký số hoặc nộp bản giấy theo quy định. Quỹ khuyến khích sử dụng chữ ký số nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức đăng ký.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán kinh phí, vì vậy hồ sơ cần chứng minh đầy đủ khả năng huy động nguồn vốn đối ứng theo quy định. Việc bố trí nguồn vốn đối ứng cần bảo đảm tính khả thi và phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Đại diện NAFOSTED lưu ý thêm: Các tổ chức cần lưu ý thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 10/8/2026 và chủ động nộp hồ sơ sớm để có thời gian rà soát, hoàn thiện nếu cần thiết trước khi hết thời hạn tiếp nhận.