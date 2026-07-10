Viettel chi gần 253 tỷ đồng sở hữu đầu số 095, gấp 100 lần giá khởi điểm

Đầu số 095 chính thức về tay Viettel sau phiên đấu giá có mức trúng là gần 253 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần giá khởi điểm. Nhà mạng cho biết sẽ sớm đưa đầu số này vào khai thác trên toàn quốc.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), quyền sử dụng mã mạng di động 95, tương ứng với đầu số 095, được đấu giá ngày 10/7 với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá đã trả gần 253 tỷ đồng, cao hơn 100 lần mức khởi điểm.

Tập đoàn Viettel cũng xác nhận là đơn vị sở hữu đầu số 095. Với đầu số mới này, Viettel tiếp tục mở rộng danh mục đầu số di động lớn nhất Việt Nam, gồm 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032-039).

Đầu số 095 trước đây thuộc mạng di động S-Fone, một trong số ít nhà mạng tại Việt Nam sử dụng công nghệ CDMA. Sau khi S-Fone ngừng hoạt động vào năm 2016, đầu số 095 không còn xuất hiện trên thị trường.

Theo quy hoạch kho số của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đầu số của nhà mạng đã ngừng hoạt động được Nhà nước thu hồi để tái sử dụng hoặc cấp phát cho các doanh nghiệp viễn thông khác.

Theo Viettel, việc sở hữu đầu số 095 không chỉ mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Doanh nghiệp sẽ sớm đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm người dùng được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai các hạng mục kỹ thuật để đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.

Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân và doanh nghiệp.