close Đăng nhập

Viettel chi gần 253 tỷ đồng sở hữu đầu số 095, gấp 100 lần giá khởi điểm

Anh Lê
Anh Lê

Đầu số 095 chính thức về tay Viettel sau phiên đấu giá có mức trúng là gần 253 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần giá khởi điểm. Nhà mạng cho biết sẽ sớm đưa đầu số này vào khai thác trên toàn quốc.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Viettel khẳng định sớm đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Viettel khẳng định sớm đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), quyền sử dụng mã mạng di động 95, tương ứng với đầu số 095, được đấu giá ngày 10/7 với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá đã trả gần 253 tỷ đồng, cao hơn 100 lần mức khởi điểm.

Tập đoàn Viettel cũng xác nhận là đơn vị sở hữu đầu số 095. Với đầu số mới này, Viettel tiếp tục mở rộng danh mục đầu số di động lớn nhất Việt Nam, gồm 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032-039).

Đầu số 095 trước đây thuộc mạng di động S-Fone, một trong số ít nhà mạng tại Việt Nam sử dụng công nghệ CDMA. Sau khi S-Fone ngừng hoạt động vào năm 2016, đầu số 095 không còn xuất hiện trên thị trường.

Theo quy hoạch kho số của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đầu số của nhà mạng đã ngừng hoạt động được Nhà nước thu hồi để tái sử dụng hoặc cấp phát cho các doanh nghiệp viễn thông khác.

Theo Viettel, việc sở hữu đầu số 095 không chỉ mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Doanh nghiệp sẽ sớm đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm người dùng được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai các hạng mục kỹ thuật để đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.

Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Từ khóa:

#Viettel #đổi đầu số di động

Đừng bỏ lỡ

Chuyển đổi số

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Dữ liệu phải là hạ tầng chiến lược của khu công nghiệp

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khu công nghiệp thế hệ mới cần được quản trị trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức quản trị minh bạch, thông minh, hiệu quả, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược.

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh XM.

Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

CT Group đưa công nghệ UAV Make in Vietnam sang Mỹ

CT Group dự kiến vận hành nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ vào quý IV/2026. Đến nay, tập đoàn đã làm chủ gần 88% các công nghệ cốt lõi và phát triển UAV phục vụ 16 lĩnh vực, với sự tham gia của hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia.

AI Agent trở thành nhân viên số mẫn cán, tự vận hành và báo cáo kết quả.

Doanh nghiệp hoạt động 24/24 giờ nhờ AI tự hành

Nhờ AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo) và mô hình Agentic Enterprise (doanh nghiệp tự hành), các doanh nghiệp Việt Nam đang vận hành liên tục, tối ưu hóa quy trình, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao năng suất vượt trội, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.