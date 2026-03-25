Khu đô thị thông minh 35.000 tỷ đồng ở Đông Anh có động thái mới

UBND xã Vĩnh Thanh yêu cầu người dân di dời tài sản, hoàn tất khâu cuối giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thông minh, sinh thái vốn 35.000 tỷ đồng tại huyện Đông Anh cũ.

UBND xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, vừa ban hành thông báo về việc yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có tài sản, cây trồng, vật nuôi nằm trong phạm vi ranh giới dự án khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (huyện Đông Anh cũ) khẩn trương di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực thu hồi đất.

Thông báo được đưa ra trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, biên bản nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cũng như kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình thương lượng cơ bản đã hoàn tất, người dân liên quan đã được chi trả quyền lợi theo quy định và dự án bước sang giai đoạn cuối của giải phóng mặt bằng.

Theo nội dung văn bản, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã nhận bồi thường nhưng vẫn còn tài sản trên đất phải chủ động di chuyển trước thời hạn 30/3/2026. Sau mốc thời gian này, nếu không chấp hành, UBND xã Vĩnh Thanh sẽ tổ chức xử lý theo quy định pháp luật, và mọi thiệt hại phát sinh sẽ do các bên liên quan tự chịu trách nhiệm.

Khu đô thị thông minh - sinh thái nằm tại các xã cũ: Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh.

Để đảm bảo tiến độ, UBND xã Vĩnh Thanh đồng thời phân công trưởng các thôn Đông, Đoài, Vĩnh Thanh, Ngọc Giang, Phương Trạch phối hợp với tổ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

Tương tự, các thôn Văn Thượng, Vạn Lộc, Vân Tinh, Lực Canh, Xuân Canh, Xuân Trạch (xã Đông Anh mới) thuộc địa bàn liên quan cũng được yêu cầu phối hợp triển khai, cho thấy dự án có phạm vi liên xã và cần sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Ở cấp thực thi, Phòng Kinh tế đóng vai trò chủ trì kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm; Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phối hợp trực tiếp trong việc vận động di dời tài sản; trong khi lực lượng công an xã được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã có trách nhiệm công khai thông báo để đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, phục vụ các yêu cầu pháp lý trước khi áp dụng các biện pháp mạnh hơn.

Dự án khu đô thị thông minh, sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2023, với quy mô khoảng 268 ha.

Trong đó, đất dân dụng 165 ha, đất giao thông đô thị 76 ha, đất công cộng đô thị 26 ha (tầng cao tối đa 30-50 tầng).

Dự kiến, tổng số lượng căn hộ xây dựng là 12.833 căn, trong đó 427 căn biệt thự, 1.211 căn liền kề, căn hộ chung cư thương mại là 7.769 căn, căn hộ chung cư nhà ở xã hội 3.426 căn, quy mô dân số khoảng 38.500 người.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho khu đô thị thông minh sinh thái tại Đông Anh này khoảng 35.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện đến hết năm 2031.

Tháng 6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một nhà đầu tư nộp hồ sơ là liên danh Vingroup - Thái Sơn - Long Hải.

