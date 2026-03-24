Bộ Tài chính đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Để góp phần bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng thêm 1.000 đồng/lít và giảm 500 đồng/lít với dầu diesel, nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Bộ Tài chính cho biết việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu trong nước trước bối cảnh tình hình quốc tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, đảm bảo tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Cơ quan này đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng có thể giảm một nửa, từ 1.000 đồng về 500 đồng.

Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng, hạ 500 đồng so với hiện hành.

Nếu được thông qua, mức thuế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành dự thảo Nghị quyết tới hết 30/6. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Nếu giảm theo phương án này, giá xăng bán lẻ (đã gồm tác động giảm thuế giá trị gia tăng) có thể giảm tương ứng khoảng 1.080 đồng/lít. Với dầu diesel và nhiên liệu bay, mức giảm dự kiến khoảng 540 đồng/lít.

"Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới", Bộ Tài chính nêu.

Mức thuế đối với xăng, nhiên liệu bay, dầu diesel hiện tại.

Theo tính toán của Cục Thống kê, thực hiện giải pháp này sẽ tác động làm CPI chung tháng 3/2026 tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm (so với trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông). Tác động trực tiếp làm CPI quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm.

Đồng thời, ước tính tác động trực tiếp làm CPI bình quân năm 2026 so với năm 2025 tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm.

Mức tăng này thấp hơn so với nếu vẫn giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu (dự kiến chỉ số CPI bình quân năm 2026 so 2025 nếu giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như hiện hành là 1,4 điểm phần trăm), từ đó, góp phần kiềm chế lạm phát.

Như vậy, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như đề xuất vẫn đảm bảo trong Khung mức thuế quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường, phù hợp thẩm quyền và là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm 2026, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.