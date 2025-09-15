Không quân Mỹ thử nghiệm bom mới “Quicksink” thay tên lửa chống hạm

Không quân Mỹ đang thử nghiệm loại bom dẫn đường “Quicksink” tiên tiến giá rẻ dựa trên một loại bom đã được sản xuất hàng loạt, nhằm tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Các cuộc thử nghiệm loại bom mới

Hồi đầu tháng 3, không quân Mỹ đã tiến hành lần thử nghiệm mới bom “Quicksink”: một máy bay ném bom chiến lược B-2A đã thực hiện một chuyến bay huấn luyện chiến đấu và tiêu diệt một bia mục tiêu. Ít ngày sau, không quân đưa tin về sự kiện này, công bố một số chi tiết và đăng tải một số bức ảnh về nó.

Chiếc B-2A cất cánh từ căn cứ Không quân Whiteman ở Mỹ và bay về phía biển Na Uy mang theo quả bom “Quicksink” được phát triển dựa trên sản phẩm bom hàng không GBU-31/B JDAM.

Chiếc B-2A với sự phối hợp của máy bay F-35 Na Uy đã thả một quả bom “Quicksink” trong khu vực được chỉ định. Theo báo cáo, bom đã phát hiện tàu, khóa mục tiêu và đánh trúng trực tiếp. Tuy nhiên, các chi tiết được quan tâm nhiều nhất như loại và đặc tính của mục tiêu, mức độ tác động của quả bom không được công bố.

Một quả bom Quicksink hoàn chỉnh. Ảnh: TMZ.



Lần thử nghiệm “bom đánh nhanh” này được ca ngợi là đã thành công. Nó một lần nữa chứng minh các đặc tính và khả năng của loại vũ khí, đồng thời tạo tiền đề cho các công việc tiếp theo.

Dự án “Quicksink” được Mỹ khởi động từ khoảng năm 2020–2021, do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL) triển khai với sự tham gia của nhiều nhà thầu quân sự. Mục tiêu là khám phá các phương thức tấn công mục tiêu trên mặt nước mới. Kế hoạch là tìm hoặc phát triển loại vũ khí có thể giải quyết vấn đề với chi phí thấp nhất. Về bản chất, đây là tìm giải pháp thay thế cho tên lửa chống hạm đã chứng minh được hiệu quả nhưng rất đắt đỏ.

Giữa năm 2021, AFRL đã chế tạo nguyên mẫu “Quicksink” được phát triển dựa trên sản phẩm GBU-31/B JDAM được sản xuất hàng loạt. Các quả bom này được trang bị các thiết bị mới, có khả năng tìm kiếm và dẫn bom đến mục tiêu cố định hoặc đang di chuyển.

Bom Quicksink được gắn lên máy bay F-15 trong vụ thử nghiệm năm 2021. Ảnh: TMZ.



Lần thử thả bom đầu tiên được tiến hành vào cuối năm 2021. Một chiếc F-15E đã được sử dụng để thử nghiệm và bom đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định.

Tháng 2/2024, loại bom mới “Quicksink” lần đầu được sử dụng trong diễn tập hải quân. Trong cuộc tập trận RIMPAC, một chiếc B-1B đã sử dụng “Quicksink” tấn công mục tiêu là một tàu đổ bộ đa năng có lượng choán nước khoảng 10.000 tấn đã loại biên. Một vài quả bom đã đánh chìm con tàu.



Đầu tháng 2/2025, oanh tạc cơ B-52A tiếp tục được sử dụng để thử nghiệm “Quicksink”. Lần này B-52 sử dụng loại bom cỡ nhỏ dựa trên sản phẩm GBU-38 JDAM. Mặc dù uy lực khác nhau, các loại bom này đều có khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Mô-đun phần đầu tự dẫn của Quicksink. Ảnh: TMZ.



Diện mạo công nghệ của Quicksink

Dự án “Quicksink” liên quan đến nâng cấp các quả bom thuộc họ JDAM hiện có để tạo cho chúng những khả năng tác chiến mới. Dự án đã phát triển một bộ kit mới, có thể độc lập tìm kiếm mục tiêu tĩnh hoặc động trên mặt đất, mặt nước và dẫn đường cho bom tiêu diệt.

Theo các bức ảnh công bố, bộ kit Quicksink gồm ba mô-đun chính. Mô-đun đầu tiên là cụm đầu tự dẫn có hình nón với phần mũi hình cầu, lắp đặt ở phần mũi bom. Ngoài ra còn có một mô-đun đuôi hình nón có cánh lái. Ở phần giữa thân bom, giữa hai cụm này, lắp một mô-đun hình trụ có sườn khí động và rãnh cho dây cáp. Ba mô-đun này được gắn lên bom hàng không vốn không có dẫn đường, biến nó thành vũ khí chống hạm.

Hiện AFRL chưa công bố chi tiết cụ thể về cấu thành và nguyên lý hoạt động của bộ kit mới. Hình dáng của cụm đầu Quicksink cho thấy nó sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại. Thiết bị này có khả năng phát hiện và theo dõi tàu mục tiêu ở khoảng cách ít nhất vài km. Thêm vào đó, trước khi đầu dẫn hồng ngoại được kích hoạt, hệ thống sẽ dùng vệ tinh hoặc dẫn quán tính để đến khu vực mục tiêu.

Mô-đun cuối ở đuôi bom Quicksink có cánh lái. Ảnh: TMZ.



Được biết hiện có hai phiên bản Quicksink với kích thước khác nhau. Phiên bản đầu là cho bom 2.000 lb (914 kg), phiên bản thứ hai loại 500 lb (227 kg). Bộ kit có tính mở, điều này sẽ tạo ra các phiên bản mới phù hợp với nhiều loại bom kích thước và trọng lượng khác nhau.

Hiệu quả tác chiến của “Quicksink” phụ thuộc vào loại bom sử dụng. Trong hai trường hợp đã biết, đều là đầu nổ mảnh uy lực mạnh. Chúng được tăng tốc trong quá trình bay và rơi, có khả năng xuyên qua kết cấu kim loại của tàu và gây thiệt hại nghiêm trọng khi phát nổ.

Các thử nghiệm đã chứng minh bom mới “Quicksink” tương thích với cả máy bay chiến thuật và máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân Mỹ. Cả tiêm kích F-15E lẫn oanh tạc cơ B-2A đều có thể mang các loại bom này, phản ánh tính linh hoạt cao hơn của vũ khí mới và các lợi thế tác chiến tương ứng.

Không quân Mỹ hiện đang được biên chế nhiều loại tên lửa chống hạm chuyên dụng. Những tên lửa này có hiệu quả chiến thuật cao và tiềm năng lớn khi tấn công các mục tiêu tiêu biểu. Nhưng loại vũ khí này cũng rất đắt. Ví dụ, tên lửa chống hạm hiện đại AGM-158C LRASM có giá khoảng 3,25 triệu USD/quả.

Bom dẫn đường (bao gồm cả bom lượn) là phương án thay thế rẻ hơn và hiệu quả hơn tên lửa chống hạm. Giá từng chiếc tùy mẫu mã nhưng không quá vài trăm nghìn USD. Tuy nhiên, các bom hàng không dẫn đường hiện có không hoàn toàn phù hợp để tấn công mục tiêu trên mặt nước.

Ví dụ, bom JDAM dẫn đường bằng cách nhập trước tọa độ mục tiêu, nên chúng không thể tấn công những vật thể đang di chuyển như tàu mặt nước. Các bom dẫn đường bằng laser nửa chủ động hiện có, ví dụ GBU-24/B “Paveway”, cũng không phù hợp cho nhiệm vụ chống hạm.

Giải pháp tốt nhất được xem là phát triển một loại bom dẫn đường mới. Dự án “Quicksink” đã thành công trong việc giữ lại sự đơn giản và chi phí thấp của bom hàng không, đồng thời bổ sung chức năng dẫn đường hoàn chỉnh để tấn công các mục tiêu di động. Hơn nữa, việc sử dụng đầu nổ có sẵn cũng là một lợi thế quan trọng.

Hiệu năng và sức mạnh của hai loại bom đã được xác nhận trong thử nghiệm. Bom “Quicksink” 500 lb và 2.000 lb được sử dụng đã tiêu diệt được các mục tiêu theo kế hoạch, chứng tỏ dự án đã thành công và đã đạt được kết quả. Tới đây, loại vũ khí triển vọng này sẽ tiếp tục xuất hiện trong các đợt thử nghiệm, diễn tập, và sớm được Không quân Mỹ đưa vào biên chế.

Bom Quicksink chuẩn bị được lắp đặt lên máy bay để thử nghiệm. Ảnh: TMZ.



Tóm lại, Quicksink là lựa chọn “kinh tế, tận dụng sẵn có”: biến bom JDAM thành vũ khí chống hạm dẫn đường, phù hợp cho các tình huống cần nhiều đạn với chi phí thấp, hoặc khi máy bay có thể tiếp cận gần mục tiêu.

Theo Wforum, TMZ