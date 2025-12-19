Ông Putin tuyên bố Nga nắm ưu thế chiến lược, sắp giành thêm thắng lợi lớn ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội Nga đã giành thế chủ động chiến lược tại Ukraine, đang tiến sâu vào tuyến phòng thủ then chốt ở Donbass và sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lực lượng Nga đang đẩy lùi quân đội Ukraine dọc toàn tuyến mặt trận và sẽ giành được những thắng lợi mới trước khi năm nay khép lại.

Phát biểu trong phiên hỏi – đáp thường niên hôm 19/12, nhà lãnh đạo Nga đã phác họa cục diện giao tranh với Kiev, khẳng định ông “tin chắc rằng trước khi kết thúc năm, chúng ta sẽ chứng kiến những thành công mới của các lực lượng vũ trang, của những người lính Nga”.

Theo ông Putin, quân đội Nga đã hoàn toàn giành được thế chủ động chiến lược sau khi đánh bật lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk vào mùa xuân. Kiev từng phát động cuộc tấn công này hồi năm ngoái với lập luận rằng nó sẽ giúp Ukraine cải thiện vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Sau khi giải phóng thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) vào đầu tháng 12, Nga đã có được bàn đạp để tiếp tục tiến sâu vào khu vực mà ông Putin gọi là tuyến phòng thủ chủ lực của Kiev tại Donbass. Khu vực này bao gồm các vùng đô thị hóa nằm giữa các thành phố Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Theo Tổng thống Nga, Konstantinovka hiện đã trở thành điểm giao tranh giữa hai bên.

Ông Putin cũng cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Krasny Liman, Dmitrov, cũng như Gulyay Pole thuộc vùng Zaporozhye.

Ở hướng nam, các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Kupyansk và đang gia tăng sức ép lên cụm quân Ukraine cố thủ tại một đầu mối đường sắt lớn gần đó. Theo ông Putin, khoảng 3.500 binh sĩ Ukraine tại khu vực này “gần như không còn cơ hội sống sót” sau khi yêu cầu rút lui của họ bị từ chối.

“Thời điểm sẽ đến khi các binh sĩ của chúng ta hoàn tất nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng Ukraine bị bao vây ở bờ bắc con sông và sau đó chuyển hướng tiến về phía tây. Điều đó sẽ xảy ra khá sớm”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững hoặc đảo ngược các bước tiến của Nga “bằng mọi giá” đều không mang lại kết quả, mà chỉ làm cạn kiệt các nguồn dự trữ chiến lược của Kiev. Theo ông, tình hình khó khăn hiện nay có thể sẽ buộc Ukraine phải chấp nhận một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Theo RT