Ông Trump tuyên bố cho hải quân hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Mỹ sẵn sàng can thiệp bằng hộ tống tàu sau khi Iran tuyên bố phong tỏa eo Hormuz, trong khi thị trường lo ngại về an ninh hàng hải và tác động đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Việc Iran tuyên bố thực hiện phong tỏa eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về thương mại năng lượng toàn cầu, giá dầu quốc tế lập tức tăng vọt hơn 10%. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng đưa ra phản ứng: Hải quân Mỹ sẽ hộ tống khi cần thiết, đồng thời đề cập đến vấn đề bảo hiểm.

Ông Trump cho biết trong một tuyên bố tại Nhà Trắng: “Tôi đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh an ninh tài chính cho toàn bộ hoạt động thương mại hàng hải với mức giá rất hợp lý, đặc biệt là vận chuyển năng lượng… Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz”.

Ông nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp, Mỹ sẽ đảm bảo năng lượng được lưu thông tự do đến mọi nơi trên thế giới. Ông cũng khẳng định sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ đứng đầu thế giới và sẽ có thêm các hành động tiếp theo.

Kể từ cuối tuần trước, khi Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran, giá dầu quốc tế liên tục tăng, vọt hơn 10%. Sau tuyên bố của Trump, đà tăng của dầu Brent phần nào được kiềm chế, giao dịch ở mức gần 80 USD/thùng.

Tuy nhiên, theo Reuters dẫn lời giới vận tải biển, nếu giao tranh tiếp diễn, kế hoạch của ông Trump có thể không đủ để trấn an các công ty vận tải, vì số lượng tàu mà Mỹ có thể triển khai hộ tống là có hạn.

Hải quân Mỹ hiện có 12 tàu chiến tại khu vực Trung Đông, bao gồm một tàu sân bay. Quân đội có thể sử dụng các tàu này để hỗ trợ hộ tống tàu thương mại. Tuy nhiên, một số tàu hiện đang được dùng để tấn công Iran và đánh chặn tên lửa của nước này. Đối với các tàu hộ tống, đây cũng có thể là nhiệm vụ rủi ro, vì họ có thể phải đối mặt với tên lửa và tàu vũ trang cỡ nhỏ của Iran.

Ông Rohit Rathod, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty theo dõi tàu biển Vortexa, cho rằng các biện pháp của ông Trump có thể chưa đủ để đảm bảo lưu thông an toàn và rộng rãi hơn, dù một số tàu vẫn có thể đi qua. Ông nhận định các cuộc tấn công vẫn có khả năng xảy ra. Kịch bản thực tế hơn là phí bảo hiểm sẽ duy trì ở mức cao, nhưng có thể sẽ có một số tàu đạt được thỏa thuận với phía Iran để được miễn trừ.

Theo Newtalk