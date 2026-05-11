Hà Nội duyệt chủ trương mở rộng quốc lộ 1A do Vingroup đầu tư

Dự án mở rộng quốc lộ 1A có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng, do liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tập đoàn Vingroup cùng một số doanh nghiệp khác.

Ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên (Vành đai 1), phường Kim Liên – Bạch Mai, điểm cuối tại Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337 ha.

Tuyến đường được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang 90 m gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe đường song hành hai bên, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng vào năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng, do liên danh nhà đầu tư thực hiện gồm Tập đoàn Vingroup cùng một số doanh nghiệp khác.

Quỹ đất để thực hiện nghiên cứu, dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT tại các khu đô thị (KĐT) mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường với tổng diện tích khoảng 1.141 ha. Trong đó, KĐT mới Liên Hà khoảng 464 ha; KĐT mới Bắc Hồng khoảng 354 ha; KĐT mới Yên Thường khoảng 322 ha.

UBND TP Hà Nội cho biết việc nghiên cứu quỹ đất này chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất dọc hai bên quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A, đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, nhằm xây dựng tuyến đường hiện đại kết nối trung tâm Hà Nội với các đại đô thị phía nam như Ocean Park, KĐT Olympic, Phú Xuyên và các tỉnh duyên hải. Dự án góp phần chỉnh trang đô thị dọc quốc lộ 1A, tăng năng lực vận tải trục bắc - nam, hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô và giảm ùn tắc khu vực.

Theo kế hoạch của thành phố, dự án sẽ được khởi công ngày 19/5.