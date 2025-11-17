Israel nói gì sau vụ nổ súng vào lính gìn giữ hòa bình LHQ ở Lebanon?

UNIFIL tố Israel bắn vào đội tuần tra ở Nam Lebanon; Tel Aviv thừa nhận nhưng nói do thời tiết xấu. Căng thẳng Israel–Lebanon tiếp tục leo thang.

Nhà nước Do Thái cho biết vụ việc ở miền Nam Lebanon xảy ra do điều kiện thời tiết xấu, không có thương vong được ghi nhận.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đóng tại miền Nam Lebanon đã cáo buộc Israel nổ súng vào một trong các đội tuần tra của họ, chỉ trích nước này vì “hành vi gây hấn”. Israel đã thừa nhận vụ việc xảy ra, nhưng nói rằng đó không phải hành động cố ý và xảy ra do điều kiện thời tiết xấu.

Trong một tuyên bố hôm 16/11, Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn vào nhân viên của họ bằng một xe tăng Merkava.

Lực lượng gìn giữ hòa bình gọi vụ việc là “một hành vi vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, thỏa thuận đã kết thúc cuộc chiến năm 2006, nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc tấn công kiểu này đầu tiên.

“Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi IDF chấm dứt mọi hành vi gây hấn và mọi cuộc tấn công nhằm vào hoặc gần lực lượng gìn giữ hòa bình, những người đang làm việc để hỗ trợ việc khôi phục ổn định mà cả Israel và Lebanon đều nói rằng họ mong muốn”, lực lượng của LHQ cho hay.

Israel xác nhận lực lượng của họ đã bắn vào binh sĩ Liên Hợp Quốc, nhưng khẳng định đó chỉ là sự nhầm lẫn. IDF cho biết các binh sĩ của họ đã phát hiện “hai nghi phạm” ở khu vực El Hamames và bắn loạt đạn cảnh cáo, sau đó những người này rút lui, không có trường hợp bị thương nào.

Sau khi xem xét vụ việc, IDF cho biết các nghi phạm “thực chất là binh sĩ Liên Hợp Quốc đang thực hiện một cuộc tuần tra trong khu vực và bị phân loại nhầm là nghi phạm do điều kiện thời tiết xấu”, đồng thời nhấn mạnh rằng “không có phát đạn cố ý nào được bắn vào binh sĩ UNIFIL”.

Lebanon cáo buộc Israel “vi phạm chủ quyền Lebanon, gây mất ổn định và cản trở việc triển khai đầy đủ quân đội ở miền Nam”.

Biên giới Israel–Lebanon từ lâu đã là khu vực dễ bùng phát, khi Nhà nước Do Thái và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon thường xuyên trao đổi các đòn tấn công.

Căng thẳng leo thang sau khi xung đột Israel–Hamas bùng nổ vào năm 2023, với Hezbollah – đồng minh của Hamas – phóng rocket và tên lửa vào quốc gia láng giềng, và Israel đáp trả tương tự. Cuối năm 2024, lực lượng Israel đã tiến vào miền Nam Lebanon.

Theo thỏa thuận ngừng bắn được ký kết sau đó trong năm, Israel đồng ý rút quân hoàn toàn, nhưng mới rút một phần – giữ lại nhiều tiền đồn trong lãnh thổ Lebanon và viện dẫn lý do Hezbollah vẫn hoạt động trong khu vực và gây ra mối đe dọa.

Theo RT