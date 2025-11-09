"Sát thủ trên không" R-37M lắp cho Su-35 mới của Iran có thể khiến phương Tây và Israel đau đầu

Iran dự kiến tiếp nhận 48 tiêm kích Su-35 từ Nga trong năm tới, giúp thay thế 15% phi đội cũ kỹ và nâng cao năng lực phòng không, giữa lúc căng thẳng với Israel leo thang sau các cuộc tấn công đường không.

Sau khi các quan chức Iran xác nhận vào tháng 1 rằng nước này đã đặt hàng tiêm kích Su-35 của Nga, các tài liệu bị rò rỉ từ chính phủ Nga trong tháng 10 tiết lộ rằng 48 chiếc Su-35 đã được đặt mua, đủ để thay thế khoảng 15% phi đội máy bay lỗi thời hiện nay của Iran.

Theo các nguồn tin, phi công và kỹ thuật viên Iran đã bắt đầu được huấn luyện vận hành Su-35 tại Nga từ lâu, trong khi các đoạn video ghi hình từ hai căn cứ không quân ở Iran cho thấy các công tác chuẩn bị đang được triển khai để đón nhận dòng tiêm kích này. Giới quan sát nhận định rằng những chiếc Su-35 đầu tiên có thể được đưa vào biên chế trong vòng 6 tháng tới.

Nếu việc bàn giao diễn ra trong năm tới, nó sẽ diễn ra ngay sau cuộc tập kích đường không quy mô lớn do Israel thực hiện, với sự hỗ trợ của Mỹ và các quốc gia thuộc khối phương Tây. Trong chiến dịch này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn chặn leo thang xung đột thông qua các đợt phóng tên lửa đạn đạo hàng loạt vào lãnh thổ Israel, trong khi Không quân Iran gần như không đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ không phận quốc gia.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Mặc dù Su-35 không còn là dòng máy bay tiên tiến nhất, thua kém các đối thủ như J-20 và J-16 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ về khả năng tàng hình và hệ thống điện tử hàng không, nhưng chúng vẫn có tiềm năng lớn giúp Iran nâng cao năng lực không chiến và phối hợp phòng không.

Sự xuất hiện của Su-35 tại Iran có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trên không giữa Tehran và Tel Aviv, đặc biệt khi phi đội F-35 của Israel có quy mô hạn chế, trong khi nước này vẫn phải phụ thuộc vào các biến thể F-15 và F-16 cũ kỹ. Những vấn đề kỹ thuật dai dẳng của F-35 càng khiến lợi thế của Israel bị thu hẹp.

Một câu hỏi lớn hiện nay là: Iran sẽ nhận được biến thể Su-35 với trang bị vũ khí ở mức nào. Trong thỏa thuận xuất khẩu Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc giữa thập niên 2010, các máy bay được trang bị tên lửa không đối không R-77-1 và R-74, vốn không được đánh giá cao theo tiêu chuẩn hiện đại. Tuy nhiên, các mẫu tên lửa mới đã xuất hiện, giúp tăng đáng kể năng lực chiến đấu của Su-35.

Tên lửa không đối không R-37M. Ảnh: MW.

Từ đầu thập niên 2020, Su-35 bắt đầu được tích hợp tên lửa không đối không tầm xa R-37M, vốn được thiết kế cho máy bay đánh chặn MiG-31. Khi được phóng từ máy bay chiến đấu, R-37M có tầm bắn ước tính khoảng 350 km. Loại tên lửa này sở hữu đầu đạn nặng 61 kg và tốc độ tối đa Mach 6, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không chiến của Su-35.

Dù Su-35 không có radar mạnh bằng MiG-31, khiến nó không thể khai thác hết tầm bắn của R-37M nếu chỉ dựa vào cảm biến trên khoang, song Iran có thể kết nối dữ liệu với các trạm radar phòng không mặt đất công suất lớn, cho phép khóa mục tiêu ở cự ly xa hơn.

Đối với các mục tiêu có diện tích phản xạ radar lớn như máy bay ném bom chiến lược, cảnh báo sớm (AEW&C) hoặc máy bay tiếp dầu, radar của Su-35 được đánh giá là đủ mạnh để dẫn bắn ở khoảng cách tối đa.

Nếu được trang bị tên lửa R-37M, các phi đội Su-35 của Iran sẽ có khả năng tấn công mục tiêu nằm xa ngoài lãnh thổ nước này, mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ và tấn công, đồng thời cho phép không quân Iran tung đòn từ ngoài tầm phản kích của đối phương.

Vì Israel và các lực lượng phương Tây phụ thuộc nặng nề vào máy bay tiếp dầu để duy trì tầm hoạt động xa khi tấn công Iran, việc Tehran triển khai tên lửa R-37M trên Su-35 có thể trở thành “quân bài thay đổi cuộc chơi” trong cán cân sức mạnh khu vực.

Theo MW