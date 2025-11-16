Bộ trưởng Israel tuyên bố “không tồn tại người Palestine” ngay trước ngày LHQ bỏ phiếu

Bộ trưởng an ninh Israel Itamar Ben-Gvir gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố “không tồn tại người Palestine”, ngay trước cuộc bỏ phiếu quan trọng của Hội đồng Bảo an LHQ về kế hoạch hòa bình Gaza.

Ông Itamar Ben-Gvir, đồng minh trong liên minh cầm quyền cứng rắn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tuyên bố rằng nhóm ngôn ngữ Arab Levant “được tạo ra một cách nhân tạo”.

Arab Levant đề cập đến những người nói phương ngữ tiếng Arab Levant, là một phương ngữ tiếng Arab chủ yếu được nói ở các quốc gia thuộc vùng Levant, bao gồm Syria, Jordan, Lebanon, Palestine và Israel.

Bộ trưởng an ninh theo đường lối cứng rắn của Israel, ông Itamar Ben-Gvir, nói rằng người Palestine không tồn tại, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu về việc triển khai giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ làm trung gian.

Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu trong hôm 17/11 về một nghị quyết do Mỹ soạn thảo và được nhiều quốc gia Arab, Hồi giáo ủng hộ, mà họ mô tả là “một lộ trình dẫn tới quyền tự quyết và nhà nước Palestine”.

Trong một bài viết dài trên X hôm thứ Bảy, ông Ben-Gvir, đồng thời là lãnh đạo đảng cực hữu Otzma Yehudit, khẳng định rằng “không hề tồn tại cái gọi là ‘người Palestine’”, cho rằng dân tộc này là “một phát minh không có bất kỳ cơ sở lịch sử, khảo cổ hay thực tế nào”.

Ông viết: “Một tập hợp những người nhập cư từ các quốc gia Arab vào vùng đất Israel không cấu thành một dân tộc, và họ chắc chắn không xứng đáng được thưởng cho chủ nghĩa khủng bố, những vụ giết người và tội ác mà họ gieo rắc khắp nơi, đặc biệt là ở Gaza”, đồng thời nói thêm rằng giải pháp “thực sự” duy nhất cho xung đột là “khuyến khích di cư tự nguyện”.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu “làm rõ với toàn thế giới” rằng một nhà nước Palestine “sẽ không bao giờ được thành lập”.

Hiện nay, Nhà nước Palestine được 157 quốc gia công nhận, bao gồm 4 trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mặc dù ông Netanyahu nói hồi tháng 9 rằng “sẽ không có nhà nước Palestine ở phía tây sông Jordan”, ông trước đó đã tỏ ra giữ khoảng cách với ông Ben-Gvir và ông Smotrich; cả hai được cho là đã bị loại khỏi nội các chiến tranh của Thủ tướng.

Cũng trong cuối tuần, Nga nhấn mạnh rằng các nghị quyết tương lai về Gaza phải tái khẳng định giải pháp hai nhà nước và con đường hướng tới một nhà nước Palestine khả thi.

Theo RT