Trung Quốc thử nghiệm tàu đổ bộ Type 076: “Siêu tàu sân bay UAV” đầu tiên trên thế giới ra biển

Tàu tấn công đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên của Trung Quốc – mẫu tàu đầu tiên trên thế giới tích hợp máy phóng điện từ dành cho UAV – đã bước vào thử nghiệm trên biển.

Tàu tấn công đổ bộ Type 076 đầu tiên của Trung Quốc có khả năng mang UAV – tàu Tứ Xuyên – đã bắt đầu chạy thử trên biển vào ngày 14/11, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã.

Con tàu, được hạ thủy vào tháng 12 năm ngoái, được xem là một tài sản chủ chốt cho hoạt động UAV của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) nhờ hệ thống máy phóng điện từ và thường được mô tả là tàu sân bay không người lái đầu tiên trên thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, đợt thử nghiệm trên biển sẽ kiểm tra độ tin cậy và ổn định của động cơ cùng hệ thống nguồn điện.

Được đặt tên theo tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc và mang số hiệu 51, tàu Tứ Xuyên đã được tổ chức lễ hạ thủy và đặt tên vào tháng 12 năm ngoái tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa ở Thượng Hải.

Các cuộc thử nghiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng của lực lượng hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân, lực lượng dự kiến sẽ tiếp nhận tàu Tứ Xuyên vào cuối năm sau.

Động thái này diễn ra chỉ ít lâu sau khi Trung Quốc chính thức biên chế Phúc Kiến – tàu sân bay tiên tiến nhất của nước này và là tàu đầu tiên được trang bị công nghệ máy phóng điện từ.

Tàu chiến Type 076 là bản nâng cấp từ tàu tấn công đổ bộ đầu tiên của Trung Quốc – Type 075 – được hạ thủy vào tháng 9/2019 và đi vào hoạt động sau 19 tháng.

So với tàu tiền nhiệm, tàu Tứ Xuyên có lượng giãn nước tối đa 50.000 tấn và boong bay lớn hơn, dài khoảng 260 mét và rộng 52 mét.

Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn và boong bay dài 237 mét, rộng 36 mét.

Kích thước boong bay được mở rộng khiến Type 076 trở thành một trong những tàu tấn công đổ bộ lớn nhất thế giới – lớn hơn cả tàu lớp America của Mỹ và lớp Izumo của Nhật Bản.

Kích thước lớn đồng nghĩa tàu Tứ Xuyên có thể chở nhiều máy bay hơn trong nhà chứa bên trong, đồng thời có thêm không gian để triển khai chúng.

Tàu Tứ Xuyên cũng khác biệt với các tàu tấn công đổ bộ khác nhờ tích hợp hệ thống máy phóng điện từ và thiết bị hãm đà – tương tự tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, Phúc Kiến.

Hệ thống cất cánh bằng máy phóng và hạ cánh hãm đà (CATOBAR) cho phép tàu sân bay đạt tần suất xuất kích cao hơn so với các tàu dùng đường băng nhảy cầu.

Truyền thống, chỉ các tàu sân bay boong phẳng mới trang bị máy phóng, trong khi tàu tấn công đổ bộ chỉ có khả năng triển khai trực thăng.

Tàu Tứ Xuyên có thể trở thành tàu tấn công đổ bộ đầu tiên được trang bị hệ thống CATOBAR và có thể mang cả trực thăng lẫn máy bay cánh cố định – rất có thể là UAV.

UAV tàng hình cánh cố định GJ-11, có thể sử dụng cho nhiệm vụ tấn công chính xác và trinh sát đường không, được kỳ vọng là một trong những mẫu UAV được triển khai trên tàu Tứ Xuyên, vì hình ảnh của nó xuất hiện trong biểu trưng của con tàu.

Các mô hình của UAV này cũng từng được phát hiện trên boong tàu trong quá trình thi công.

Trong đoạn video đầu tiên về việc máy bay có người lái và không người lái của Trung Quốc phối hợp hoạt động, được Không quân PLA công bố hôm thứ Tư, GJ-11 được nhìn thấy bay cạnh và liên kết với tiêm kích tàng hình J-20.

Tàu sân bay UAV đang trở thành xu hướng nổi bật trong hải quân thế giới, với tầm quan trọng ngày càng tăng của UAV trong chiến tranh hiện đại.

Vào tháng 7, các nghị sĩ Hàn Quốc thông báo kế hoạch hủy dự án tàu sân bay hạng nhẹ và thay vào đó xây dựng tới 3 tàu sân bay không người lái 30.000 tấn.

Vào tháng 2, quân đội Iran được cho là đã tiếp nhận tàu sân bay UAV đầu tiên của mình, Shahid Beheshti, cải hoán từ một tàu chở container cũ.

Theo SCMP