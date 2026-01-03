Iran cảnh báo đanh thép: Quân đội Mỹ ở Trung Đông sẽ thành “mục tiêu hợp pháp”

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tuyên bố mọi lực lượng Mỹ tại Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu Washington can thiệp vào làn sóng biểu tình đang diễn ra tại Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, cảnh báo Tehran sẽ coi các lực lượng Mỹ tại Trung Đông là mục tiêu hợp pháp nếu Washington tìm cách can thiệp vào cách Iran xử lý làn sóng biểu tình đang diễn ra. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump nói rằng nước Mỹ đang ở trạng thái “khóa nòng, sẵn sàng hành động” và có thể can dự bất cứ lúc nào.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Cộng hòa Hồi giáo Iran từ cuối tháng 12, khi các tiểu thương ở Tehran tiến hành đình công sau khi đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục. Phong trào nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác và dần chuyển sang màu sắc chính trị, kèm theo bạo lực.

“Tổng thống Mỹ với những phát ngôn thiếu tôn trọng cần phải biết rằng… mọi căn cứ và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi nếu có bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào”, ông Ghalibaf viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Sáu, phản hồi bài đăng trước đó cùng ngày của ông Trump trên Truth Social.

Làn sóng biểu tình hiện nay được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ cuộc bất ổn năm 2022, bùng phát sau cái chết trong trại giam của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị cáo buộc vi phạm quy định về trang phục hijab. Khi đó, nhiều tuần bạo loạn đã nổ ra trên khắp cả nước, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan tới Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thương vong được ghi nhận ở cả phía người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể can thiệp nếu Iran “nổ súng và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa”.

Theo ông Ghalibaf, các cơ quan tình báo nước ngoài đã tìm cách biến những cuộc biểu tình hợp pháp thành các trận chiến bạo lực trong đô thị, song những âm mưu này đã bị ngăn chặn. Ông khẳng định Tehran đủ khả năng phân biệt giữa người biểu tình và “lính đánh thuê nước ngoài”, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ ngược đãi chính người dân của mình.

Trước đó, Israel, kình địch lâu năm của Iran, đã công khai ủng hộ các cuộc biểu tình. Cơ quan tình báo Mossad của Israel thậm chí tuyên bố có đặc vụ hoạt động ngay trên thực địa. Tehran hôm thứ Sáu cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với một “phản ứng khiến đối phương phải hối hận”.

