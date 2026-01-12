Elon Musk tuyên bố công khai thuật toán của mạng xã hội X sau hàng loạt sức ép pháp lý

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã chia sẻ rằng nền tảng mạng xã hội X sẽ công khai toàn bộ thuật toán mới trong vòng 7 ngày tới.

Theo kế hoạch được chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân của ông, việc công khai này sẽ được lặp lại định kỳ 4 tuần một lần kèm theo các ghi chú chi tiết dành cho nhà phát triển để giúp cộng đồng hiểu rõ những thay đổi đã thực hiện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền tảng đang đối mặt với sự giám sát gắt gao từ các cơ quan quản lý quốc tế về tính minh bạch và cách thức phân phối nội dung trên không gian mạng.

Trước đó vào ngày 8/1 người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết cơ quan này đã quyết định gia hạn lệnh giám sát đối với X liên quan đến các thuật toán và việc lan truyền nội dung bất hợp pháp cho đến cuối năm 2026.

Đây là một phần trong nỗ lực của các nhà chức trách nhằm kiểm soát sức mạnh của các nền tảng công nghệ lớn. Không dừng lại ở đó vào tháng 7/2025 các công tố viên tại Paris từng tiến hành điều tra nền tảng này vì nghi ngờ có sự thiên vị trong thuật toán và khai thác dữ liệu gian lận. Phía X đã lên tiếng bác bỏ và gọi đó là một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm đe dọa quyền tự do ngôn luận của người dùng.

Áp lực tài chính lên công ty của Elon Musk cũng gia tăng đáng kể khi tháng trước Liên minh châu Âu đã áp đặt mức phạt 120 triệu euro tương đương khoảng 140 triệu USD đối với X. Các cơ quan quản lý khẳng định công ty đã vi phạm các nghĩa vụ minh bạch theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của khối. Những sai phạm cụ thể được chỉ ra bao gồm hệ thống đăng ký dấu tích xanh gây hiểu lầm sự thiếu minh bạch trong kho lưu trữ quảng cáo và việc không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công khai cho các nhà nghiên cứu.

Đáp lại những cáo buộc và án phạt này, Elon Musk đã có những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội thể hiện thái độ đối đầu trực diện với Ủy ban châu Âu. Việc hứa hẹn công khai mã nguồn thuật toán trong tuần tới được coi là nỗ lực của X nhằm xoa dịu các nhà quản lý và chứng minh sự minh bạch của nền tảng trong mắt công chúng toàn cầu.

Theo Reuters