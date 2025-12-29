IAEA làm trung gian “khoảng lặng chiến sự” quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia

IAEA xác nhận đã làm trung gian cho một “cửa sổ im lặng” tạm thời giữa Nga và Ukraine quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết một “cửa sổ im lặng” tạm thời đã được thiết lập, cho phép tiến hành sửa chữa các đường dây điện gần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này đã làm trung gian để đạt được một lệnh ngừng bắn cục bộ giữa lực lượng Nga và Ukraine xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia, qua đó tạo điều kiện cho các công tác sửa chữa then chốt đối với hệ thống truyền tải điện phục vụ cơ sở này.

Là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022 và đã nhiều lần bị mất nguồn điện bên ngoài do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng xung quanh. Các quan chức Nga cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm vào nhà máy, buộc cơ sở này phải dựa vào các hệ thống điện khẩn cấp. Những gián đoạn đó đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn hạt nhân. Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga cắt các đường dây điện cung cấp cho nhà máy.

Trong một bài đăng trên nền tảng X hôm đầu tuần, IAEA cho biết đội ngũ của cơ quan này tại hiện trường đang giám sát công tác sửa chữa, dự kiến kéo dài trong vài ngày, như một phần nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo IAEA, Tổng giám đốc Rafael Grossi đã cảm ơn cả hai bên vì đã đồng ý thiết lập một “cửa sổ im lặng” tạm thời mới để khôi phục việc truyền tải điện và tăng cường an toàn hạt nhân.

IAEA nhiều lần cảnh báo rằng các hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân tiềm ẩn rủi ro an toàn nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bảo đảm bảo vệ hạ tầng hạt nhân trọng yếu.

Trong chuyến thăm Moscow vào tháng 9 để tham dự Diễn đàn Năng lượng Nguyên tử Toàn cầu, Kiev đã tìm cách tấn công Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II của Nga bằng máy bay không người lái. Cuối ngày hôm đó, người đứng đầu IAEA đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về an toàn hạt nhân toàn cầu và sự hợp tác của Nga với IAEA. Ông Putin đã ca ngợi công việc của cơ quan này và cam kết Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của IAEA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến vấn đề Nhà máy Zaporizhia sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida vào Chủ nhật.

“Thực tế là Tổng thống Putin đang làm việc với Ukraine để đưa nhà máy này hoạt động trở lại”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga chưa từng nhắm tên lửa vào cơ sở này.

Theo RT