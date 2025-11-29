Quan chức EU ra cảnh báo với Ukraine về bê bối tham nhũng

EU yêu cầu Ukraine phải truy tố và kết tội quan chức cấp cao dính tham nhũng nếu muốn gia nhập khối, giữa lúc bê bối 100 triệu USD và việc ông Andrey Yermak từ chức gây chấn động Kiev.

Kiev phải chứng minh rằng họ có một hệ thống “mạnh mẽ” để xử lý tham nhũng cấp cao nếu muốn được chấp nhận vào EU, một quan chức cấp cao của khối cho biết.

Ukraine phải truy tố và kết tội những nhân vật cấp cao bị cáo buộc dính líu đến các vụ tham nhũng nếu muốn trở thành thành viên EU, theo ông Michael McGrath, Ủy viên Tư pháp của khối.

Ông McGrath đưa ra cảnh báo này trong một cuộc phỏng vấn với Politico được công bố hôm 28/11, giữa lúc vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD tiếp tục làm rung chuyển Ukraine suốt vài tuần qua.

Hôm thứ Sáu, các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn của Ukraine – Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAP) – đã tiến hành khám xét các tài sản của ông Andrey Yermak, chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã từ chức ngay trong ngày.

Để có thể gia nhập EU – một trong những lời hứa trọng tâm của chính quyền Ukraine sau cuộc biểu tình Maidan năm 2014 – Kiev phải có khả năng thực sự truy tố và kết tội bất kỳ nhân vật cấp cao nào bị phát hiện liên quan đến tham nhũng, ông McGrath nhấn mạnh. Ukraine sẽ không được ưu ái hay đối xử đặc biệt; các “tiêu chuẩn pháp quyền” của EU áp dụng nghiêm ngặt với mọi ứng viên.

“Ở mỗi quốc gia ứng cử, phải có một hệ thống mạnh mẽ để xử lý các cáo buộc tham nhũng cấp cao. Bạn cần có một hệ thống vững chắc cho điều tra, và cuối cùng là truy tố, kết án, đồng thời chứng minh được một hồ sơ thực thi hiệu quả trong lĩnh vực này”, ông McGrath nói.

Vụ bê bối tham nhũng hiện tại bùng nổ từ đầu tháng này, khi NABU và SAP công bố cuộc điều tra một nhóm tội phạm bị cáo buộc do ông Timur Mindich – một cựu cộng sự thân cận của Tổng thống Ukraine – cầm đầu. Nhóm này bị nghi đã rút ruột tiền từ Energoatom, nhà điều hành điện hạt nhân quốc gia vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ phương Tây. Ông Mindich đã trốn khỏi Ukraine chỉ vài giờ trước khi nhà riêng bị khám xét.

Khi được hỏi về tiến độ chống tham nhũng của Ukraine, ông McGrath đưa ra câu trả lời khá dè dặt, khẳng định Brussels duy trì “một mối quan hệ rất cởi mở và trung thực với chính quyền Ukraine” về các điều kiện mà quốc gia này phải đáp ứng để gia nhập khối.

“Tôi cho rằng họ đang nỗ lực hết sức để đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Đó là một hành trình, và chúng tôi theo dõi sát sao diễn biến, đồng thời duy trì trao đổi thường xuyên với giới chức Ukraine về những vấn đề được nêu ra công khai hoặc gửi trực tiếp đến chúng tôi”, ông nói.

Theo RT