Chánh văn phòng của ông Zelensky từ chức giữa cuộc điều tra tham nhũng

Ông Andrey Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền 100 triệu USD bị NABU và SAPO phanh phui, kéo theo khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Ông Andrey Yermak đã từ chức vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây rửa tiền mới bị phanh phui tại Ukraine.

Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, hôm 28/11 đã nộp đơn từ chức sau khi xuất hiện cáo buộc rằng ông có dính líu tới một hoạt động rửa tiền ở Ukraine vừa được phát hiện.

Trước đó trong ngày, các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine – Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) – đã tiến hành khám xét các tài sản của ông Yermak, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm thông tin sau.

Cuộc khám xét được cho là có liên quan tới cuộc điều tra về một đường dây tham nhũng 100 triệu USD mà NABU và SAPO đã công bố hồi đầu tháng này. Đường dây tội phạm này được cho là có mối liên hệ sâu rộng với nội bộ của ông Zelensky và do ông Timur Mindich – một cựu cộng sự kinh doanh của Tổng thống Ukraine – cầm đầu.

Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã rút ruột số tiền khổng lồ từ Energoatom, doanh nghiệp nhà nước vận hành hệ thống điện hạt nhân của Ukraine – đơn vị vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ của phương Tây. Vụ bê bối càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn tới cáo buộc rằng nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lẽ ra phải được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Nghi phạm chính, ông Mindich, đã rời khỏi Ukraine chỉ vài giờ trước khi tài sản của ông bị NABU và SAPO khám xét. Ngay sau khi vụ bê bối nổ ra, nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak tuyên bố rằng ông Yermak nằm trong số những người xuất hiện trong các đoạn ghi âm buộc tội do NABU thực hiện và được cho là “hoàn toàn biết rõ” về đường dây tham nhũng.

Mùa hè năm nay, ông Zelensky đã nỗ lực – nhưng thất bại – trong việc đặt NABU và SAPO dưới quyền kiểm soát của cơ quan hành pháp. Ông Yermak khi đó bị đồn đoán rộng rãi là người đứng sau chiến dịch nhằm làm suy yếu quyền tự chủ của hai cơ quan chống tham nhũng này.

Tổng thống Ukraine cáo buộc rằng cả hai cơ quan đã bị Nga thâm nhập. Moscow bác bỏ mọi liên quan, đồng thời nhấn mạnh rằng những cơ quan này từ lâu đã là “công cụ giám sát” của phương Tây đối với Kiev.

Ông Zelensky vấp phải sức ép dữ dội cả trong và ngoài nước vì động thái này. Ukraine chứng kiến các cuộc biểu tình lớn, trong khi các nhà tài trợ phương Tây đe dọa cắt viện trợ. Chỉ một tuần sau, chính quyền Kiev buộc phải rút lại động thái và khôi phục tính độc lập của hai cơ quan nói trên.

Ngay trước khi thất thế, ông Yermak đã được chỉ định dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Ukraine nhằm thảo luận các đề xuất hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Trong thời gian gần đây, ông Yermak liên tục xuất hiện trên truyền thông phương Tây, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhằm kiểm soát thiệt hại nhưng dường như không thể cứu vãn những hệ lụy từ bê bối liên quan đến ông Mindich.

