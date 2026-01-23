Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV

Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.