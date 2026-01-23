Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV

Xã hội
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.
Vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng ở GFDI: Công an phát thông báo quan trọng tới bị hại
Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.
3 lãnh đạo lĩnh vực khoa học công nghệ đắc cử Ủy viên Trung ương
Ông Vũ Hải Quân, ông Bùi Hoàng Phương, ông Nguyễn Huy Dũng vừa được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Đà Nẵng hé lộ mục tiêu lớn cho phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030, đặt ra loạt mục tiêu mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn.
Những cơ quan, địa phương nào có từ 2 Ủy viên Trung ương khóa XIV?
Danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIV cho thấy nhiều cơ quan Trung ương và địa phương có từ 2 nhân sự trở lên trúng cử. Cơ quan có nhiều Ủy viên Trung ương nhất là Bộ Quốc phòng, Quốc hội, Bộ Công an.
Chân dung 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV
Đại hội XIV vừa bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Dưới đây là thông tin các Ủy viên Trung ương khóa mới.
Sáng nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Tổng Bí thư
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021–2025.
Những đột phá để Lai Châu trở thành địa phương phát triển vào năm 2030
Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững là mục tiêu biến địa phương này trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030.
13 thành viên Chính phủ không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Trong số các thành viên Chính phủ đương nhiệm có 13 người không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
Hình ảnh bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Đại hội XIV của Đảng trong ngày làm việc thứ tư đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
Danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV
Chiều 22/1, Đại hội XIV bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Đại hội Đảng XIV bầu 200 ủy viên Trung ương
Chiều 22/1, Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Đại hội Đảng XIV biểu quyết số lượng Ủy viên Trung ương khóa mới
Sáng 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng phát triển hạ tầng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lớn nhằm phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và hoàn thiện hạ tầng kết nối Cảng Liên Chiểu.
TS David Nghiêm: Tổng bí thư đã chạm đúng “điểm nghẽn của điểm nghẽn” phát triển KHCN
Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV đã chạm đúng “điểm nghẽn” căn bản của khoa học - công nghệ Việt Nam đó là con người và cơ chế.
Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng giả thương hiệu nổi tiếng thế giới
Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đang thực hiện cao điểm kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.
Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?
Theo Quy định số 365-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhân sự đảm nhiệm chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải bảo đảm các tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời cần thêm một số yêu cầu khác.