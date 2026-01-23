close Đăng nhập

Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV

Minh Anh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí, trong đó thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

ds-bo-chinh-tri-1080-x-2500-px-1080-x-3500-px-2.jpg

