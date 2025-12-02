Đà Nẵng lý giải bức tranh trái chiều về hoạt động doanh nghiệp năm 2025

Đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết bức tranh trái chiều trong tình hình phát triển doanh nghiệp ở thành phố 11 tháng năm 2025.

Bức tranh trái chiều

Chiều 2/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội thành phố tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2025. Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết tình hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 11 tháng đầu năm đan xen cả cơ hội lẫn thách thức, thể hiện bức tranh trái chiều khi tốc độ phục hồi của doanh nghiệp cũ khá chậm so với doanh nghiệp thành lập mới khá cao.

“Điều này hé lộ tình trạng nhiều đơn vị đang loay hoay tìm cách ổn định sản xuất”, ông Hà nói

Dẫn số liệu thống kê, ông Hà cho biết tính đến 20/11, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.331 doanh nghiệp và 542 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 34.672 tỷ đồng, tăng 25,1% về số lượng doanh nghiệp và 87,6% về vốn so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.

Xét theo cơ cấu ngành, nhu cầu thị trường trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ vẫn ở mức cao khi ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới với 1.656 doanh nghiệp, chiếm 31,1%. Trong khi đó, xét về quy mô vốn đăng ký, hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục thu hút vốn lớn nhất, đạt 10.539 tỷ đồng, chiếm 30,4%.

Bên cạnh đó, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, quá trình hồi phục của các doanh nghiệp cũ vẫn diễn ra chậm, phản ánh những khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1.832 doanh nghiệp và 152 chi nhánh, văn phòng đại diện. Cùng với đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 5.997 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện.

“Điều này đang cho thấy bức tranh trái chiều trong tình hình phát triển doanh nghiệp tại Đà Nẵng”, ông Hà nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong 11 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận 1.484 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện hoàn tất thủ tục giải thể, tăng mạnh 62,0% so với cùng kỳ đang cho thấy áp lực duy trì hoạt động vẫn ở mức cao, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngành thương mại, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn Đà Nẵng thu hút nhiều doanh nghiệp mới

Theo báo cáo Thống kê Đà Nẵng, các ngành chịu ảnh hưởng lớn gồm bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 293 doanh nghiệp giải thể, ngành xây dựng với 130 doanh nghiệp và ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống với 119 doanh nghiệp.

Những số liệu này phản ánh xu hướng phân hóa rõ rệt, trong khi một số ngành như thương mại, xây dựng và dịch vụ vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp mới, thì cùng lúc cũng chịu áp lực giải thể và tạm ngừng hoạt động cao, cho thấy nhóm doanh nghiệp dễ bị tổn thương trước biến động thị trường vẫn chiếm tỷ trọng không nhỏ, đòi hỏi các chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm duy trì ổn định hoạt động.

Đâu là lý do?

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của VietTimes về lý do vì sao dẫn tới tình trạng trên và giải pháp của thành phố, ông Hà cho biết đây là tình trạng chung của doanh nghiệp trên cả nước và không chỉ riêng của Đà Nẵng. Vấn đề này cũng đã được đưa ra trong cuộc gặp gỡ doanh nghiệp của UBND thành phố tổ chức vào tháng trước.

Doanh nghiệp Đà Nẵng đang chờ sự ổn định sau sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính.

Theo ông Hà, việc doanh nghiệp gặp khó khăn có thể liên quan đến 3 lý do chính. Thứ nhất lý do liên quan tới các thủ tục giải phóng mặt bằng, hai là thực hiện dự án, ba là các nghĩa vụ tài chính.

“Đây là 3 yếu tố khó khăn của doanh nghiệp hiện nay. Và đây cũng là 3 khó khăn kinh niên chứ không phải chỉ bây giờ”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố cũng đã cam kết với doanh nghiệp cố gắng tháo gỡ các khó khăn.

“Khi chúng tôi làm việc với doanh nghiệp thì họ nói rằng là họ đang đợi, đợi chờ sự ổn định trong câu chuyện liên quan đến sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính. Và khi bộ máy ổn định họ sẽ tiếp tục đầu tư và hoạt động trở lại”, ông Hà cho hay.