Sở VH-TT&DL Đà Nẵng nói gì về vi phạm của The Pearl Hội An?

Ngày 26/1, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp các Sở ngành chức năng để xử lý vi phạm của khách sạn The Pearl Hội An theo quy định.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, hiện Sở VH-TT&DL chưa nhận được thông tin bằng văn bản của Công an TP Đà Nẵng về việc vi phạm của khách sạn The Pearl (đoàn liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì kiểm tra).

"Trường hợp nhận văn bản, chúng tôi sẽ phối hợp các Sở ngành chức năng để xử lý vi phạm theo quy định", bà Hạnh cho hay.

Bà Hạnh cũng cho biết việc cấp chứng nhận hạng sao cho đơn vị lưu trú thuộc thẩm quyền của Cục Du lịch nên vấn đề hạng sao của cơ sở lưu trú không thuộc thẩm quyền của Sở VH-TT&DL TP.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An, tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng chủ trì đã kiểm tra đối với The Pearl Hội An (Tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) đã kết luận khách sạn này vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, không có giấy phép môi trường theo quy định; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp “không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định”.

Bên cạnh đó, khách sạn này vi phạm các quy định về quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong trường hợp “không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định”;

Đặc biệt, khách sạn này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng ăn uống của khách sạn trong trường hợp “sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang” và trong trường hợp “không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn”;

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn trong trường hợp “không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước” và trong trường hợp “không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn”.