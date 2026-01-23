Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá mới gồm 23 Ủy viên. Ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XVI; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Thanh từng kinh qua các vị trí: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 5/11/2025, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.



Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị nêu rõ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là người có tư duy lý luận chính trị sắc sảo, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực được phân công phụ trách. Có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Đồng thời, có năng lực tham gia hoạch định chiến lược phát triển của đất nước; cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong lĩnh vực được phân công phụ trách; phối hợp hài hoà, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa các ban đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa Trung ương và địa phương.