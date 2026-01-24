Những lãnh đạo địa phương lần đầu đắc cử Ủy viên Trung ương

Trong số 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được bầu ngày 22/1, có 30 lãnh đạo các tỉnh, thành phố lần đầu đắc cử.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố lần đầu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương gồm:

1. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2. Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

3. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

4. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

5. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

6. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

7. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

8. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

9. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

11. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

12. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

13. Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

14. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

15. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

16. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

17. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

18. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

19. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

20. Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

21. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

22. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

23. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

24. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

25. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

26. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

27. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

28. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

29. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

30. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Theo Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, năng lực, uy tín về mọi mặt.

Đây đồng thời là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kiến thức toàn diện, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tâm huyết, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây cũng là các cán bộ thành tích nổi trội, có kết quả, "sản phẩm" cụ thể trong quá trình công tác, có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, lợi ích nhóm.