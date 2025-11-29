Hong Kong tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn, số người chết dự kiến sẽ tăng

Hong Kong tưởng niệm 128 nạn nhân trong vụ cháy chung cư tồi tệ nhất 80 năm, khi hơn 200 người vẫn mất tích. Giới chức mở điều tra tham nhũng và vật liệu kém an toàn.

Hong Kong hôm 29/11 chìm trong không khí tang thương khi tổ chức tưởng niệm 128 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ cháy lớn tại một khu chung cư cao tầng – con số được dự báo sẽ còn tăng khi 200 người khác vẫn mất tích nhiều ngày sau thảm họa.

Giới chức đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ cháy tồi tệ nhất của thành phố trong gần 80 năm, khi cơ quan điều tra xem xét khả năng tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo khu chung cư Wang Fuk Court.

Hoạt động cứu hộ tại hiện trường ở quận Tai Po, nằm sát Trung Quốc đại lục, đã kết thúc vào thứ Sáu, nhưng cảnh sát cho biết họ có thể tìm thấy thêm thi thể khi tiếp tục khám xét các tòa nhà cháy rụi trong công tác điều tra.

Vụ cháy bùng phát vào chiều thứ Tư và nhanh chóng lan rộng, bao trùm 7 trong số 8 tòa nhà 32 tầng của khu phức hợp, vốn đang được bao phủ bởi giàn giáo tre, lớp lưới xanh và vật liệu cách nhiệt bằng bọt trong quá trình sửa chữa.

Nhà chức trách cho biết hệ thống báo cháy tại khu dân cư – nơi có hơn 4.600 cư dân sinh sống – đã không hoạt động đúng cách.

Lãnh đạo Hong Kong John Lee, cùng các quan chức và công chức, mặc đồ đen, đã dành 3 phút mặc niệm vào sáng thứ Bảy trước trụ sở chính quyền trung tâm, nơi cờ được hạ xuống một nửa.

Sách chia buồn được đặt tại 18 địa điểm trên khắp cựu thuộc địa Anh để người dân tới bày tỏ lòng thương tiếc.

“Tâm trí và trái tim chúng tôi hướng về những người mất đi người thân, và những người đang sống trong cú sốc và bất định”, Vua Charles của Anh gửi thông điệp về “thảm kịch kinh hoàng”.

Tại Wang Fuk Court, các sĩ quan thuộc đơn vị nhận dạng nạn nhân thảm họa, mặc đồ bảo hộ trắng, đội mũ và đeo mặt nạ dưỡng khí, đã tiến vào một trong những tòa nhà cháy đen để tiếp tục tìm kiếm thi thể.

Họ phải leo qua đống giàn giáo tre bị đổ sập và các vũng nước lớn còn sót lại sau nhiều ngày lực lượng cứu hỏa dội nước liên tục để giảm nhiệt độ bên trong.

Gia đình và người thân các nạn nhân có mặt để đặt hoa tưởng niệm, trong khi một số phải đối mặt với nhiệm vụ đau đớn: nhìn ảnh thi thể do lực lượng cứu hộ chụp lại. Giới chức cho biết đến thứ Sáu, mới chỉ 39 trong số 128 thi thể được nhận dạng.

Ông John Lee thông báo chính quyền sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (40 triệu USD) hỗ trợ cư dân, trong khi nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng cam kết quyên góp.

Hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ, phân loại và phân phát các vật dụng thiết yếu – từ tã em bé đến đồ ăn nóng.

Họ lập đội vận chuyển hàng hóa 24/7 và dựng một khu hỗ trợ lớn bên cạnh trung tâm thương mại đối diện khu chung cư.

Người giúp việc gia đình từ Indonesia và Philippines cũng nằm trong số nạn nhân. Hong Kong có khoảng 368.000 lao động nhập cư, chủ yếu là phụ nữ từ các quốc gia thu nhập thấp, sống cùng chủ trong những không gian chật hẹp.

Indonesia cho biết 6 công dân của họ đã thiệt mạng. Philippines thông báo một người quốc tịch Philippines bị thương nguy kịch, một người mất tích, và 28 người sinh sống trong khu vực nhưng hiện chưa rõ tung tích.

Theo Reuters