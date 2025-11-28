Hong Kong bắt giữ giám đốc công ty xây dựng vì vụ hỏa hoạn, số người chết lên tới 83

Vụ cháy kéo dài 24 giờ tại Tai Po khiến ít nhất 83 người chết và hàng trăm người mất tích, trở thành thảm họa tồi tệ nhất Hong Kong kể từ năm 1948. Ba lãnh đạo công ty xây dựng đã bị bắt vì nghi ngộ sát.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ các ông chủ của một công ty xây dựng với cáo buộc ngộ sát vào trong hôm 27/11, liên quan đến vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất của thành phố trong gần 80 năm, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng và hàng chục người khác được liệt kê là mất tích.

Đến rạng sáng 28/11, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa hoành hành suốt hơn 24 giờ, thiêu rụi khu nhà ở Wang Fuk Court tại quận Tai Po ở phía bắc Hong Kong. Khu chung cư này đang trong quá trình cải tạo và được bao phủ bởi giàn giáo tre cùng lớp lưới xanh.

Hầu hết các nạn nhân được tìm thấy trong hai tòa tháp cao tầng thuộc khu phức hợp 8 tòa nhà, ông Derek Armstrong Chan – Phó giám đốc Sở Cứu hỏa – cho biết.

Ông nói rằng lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy một số người sống sót trong nhiều tòa nhà, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo South China Morning Post, một người sống sót được phát hiện ở cầu thang của một trong các tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ đã phải đối mặt với sức nóng dữ dội, khói đen dày đặc và giàn giáo cùng các mảnh vỡ đổ sập khi họ cố gắng tiếp cận những cư dân được cho là vẫn mắc kẹt ở các tầng cao.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong đêm nay”, ông Chan nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phun nước để hạ nhiệt”.

Một người phụ nữ tuyệt vọng, mang theo bức ảnh tốt nghiệp của con gái, đi tìm đứa con mất tích bên ngoài một trung tâm tạm trú – một trong tám nơi mà chính quyền cho biết đang chứa khoảng 900 cư dân.

“Con bé và cha nó vẫn chưa ra ngoài”, người phụ nữ 52 tuổi họ Ng nói trong nước mắt. “Họ không có nước để cứu tòa nhà của chúng tôi”.

Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty Prestige Construction – đơn vị được thuê thực hiện công tác bảo trì cho các tòa nhà. Cảnh sát cho biết những người này bị tình nghi ngộ sát do sử dụng vật liệu không an toàn.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã cực kỳ cẩu thả, dẫn đến tai nạn này và khiến ngọn lửa lan rộng không thể kiểm soát, gây thương vong lớn”, bà Eileen Chung, Giám thị cảnh sát, nói. Công ty Prestige không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận.

Chính quyền cho biết cảnh sát đã thu giữ hồ sơ đấu thầu, danh sách nhân viên, 14 máy tính và 3 điện thoại di động trong cuộc khám xét văn phòng của công ty.

Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1948

Số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên 83 tính đến nửa đêm thứ Năm, theo lực lượng ứng cứu khẩn cấp của Hong Kong. Đây là vụ cháy chết người nhiều nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, khi 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy kho hàng.

Chính quyền cho biết vào rạng sáng thứ Năm rằng có 279 người được liệt kê là mất tích, nhưng con số này đã không được cập nhật trong 24 giờ qua.

Trong một bức điện tín gửi Giám mục Hong Kong – Hồng y Stephen Chow Sau-yan, Giáo hoàng Leo bày tỏ “sự liên đới tinh thần với tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi thảm kịch này, đặc biệt là người bị thương và gia đình các nạn nhân”.

Nhà lãnh đạo Hong Kong, ông John Lee, cho biết chính quyền sẽ lập một quỹ 300 triệu HKD (39 triệu USD) để hỗ trợ cư dân, trong khi các doanh nghiệp như các hãng xe Xiaomi, Xpeng và Geely, cùng quỹ từ thiện của ông Jack Ma và Tencent tuyên bố quyên góp.

Trong đêm thứ hai sau thảm họa, hàng chục người sơ tán đã trải nệm dưới sàn một trung tâm thương mại gần đó, với nhiều người nói rằng các trung tâm sơ tán chính thức nên dành cho những người cần thiết hơn.

Từ người già đến trẻ em, nhiều người quấn chăn và trú trong lều bên ngoài một cửa hàng McDonald's và các cửa hàng tiện lợi, trong khi dòng người tình nguyện liên tục mang đồ ăn vặt và đồ dùng vệ sinh đến hỗ trợ.

Tám tòa nhà của khu chung cư chen chúc gồm 2.000 căn hộ là nơi ở của hơn 4.600 người trong đặc khu tài chính vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ nghiêm trọng.

Cảnh sát cũng cho biết họ phát hiện vật liệu xốp bịt kín cửa sổ ở một tòa nhà không bị ảnh hưởng, được lắp đặt trong quá trình bảo trì kéo dài một năm.

Cục Phát triển thành phố cho biết đã thảo luận về việc dần thay thế giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại để tăng an toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “tất cả nỗ lực” để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong, theo đài truyền hình CCTV.

Theo Reuters