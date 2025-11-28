Thảm kịch ở Hong Kong: 128 người chết, 200 người mất tích, con số có thể tăng thêm

Vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư ở Hong Kong đã cướp đi 128 mạng người và khiến 200 người mất tích. Giới chức hé lộ nguyên nhân ban đầu liên quan đến giàn giáo, lưới che và vật liệu dễ cháy.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 128, số người mất tích lên tới 200, các quan chức cho biết hôm 28/11, khi lực lượng cứu hỏa cuối cùng cũng khống chế được ngọn lửa sau 42 giờ kể từ khi nó bùng phát.

Ít nhất 79 người bị thương trong trận hỏa hoạn lan nhanh qua nhiều tòa nhà trong khu nhà ở công cộng thuộc khu dân cư Tai Po, ông Chris Tang, lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Ông Tang cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng, bởi khoảng 200 người hiện chưa rõ tung tích. Con số này bao gồm nhiều thi thể chưa được nhận dạng, ông nói thêm.

Vụ hỏa hoạn gây ra nhiều cái chết nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ đã gây chấn động thành phố dày đặc các tòa nhà chọc trời này, vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn công cộng và xây dựng nghiêm ngặt.

Nhiều cư dân phải sơ tán và các nạn nhân sống sót – trong đó có những người phải trải qua đêm thứ ba trong các trung tâm tạm trú – đang đặt câu hỏi làm sao thảm họa như vậy lại có thể xảy ra. Trong khi đó, nhiều gia đình tuyệt vọng chờ tin liệu người thân mất tích của họ có nằm trong số nạn nhân thiệt mạng hay không.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra của cảnh sát về lý do ngọn lửa lan nhanh từ tòa nhà này sang tòa nhà khác – biến một vụ cháy tháp chung cư đơn lẻ thành hàng loạt “biển lửa” đa tầng cùng lúc – dự kiến sẽ kéo dài 3 đến 4 tuần, ông Tang cho hay.

Giới chức tin rằng đám cháy ban đầu bắt đầu ở các tầng thấp của Wang Cheong House, tòa nhà số 6 trong cụm tám tòa của khu Wang Fuk Court, một khu chung cư đông đúc nơi sinh sống của hơn 4.000 người, phần lớn là người cao tuổi.

Wang Fuk Court đang trong giai đoạn cải tạo khi vụ hỏa hoạn xảy ra, và cả 8 tòa nhà đều được bao quanh bởi giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ màu xanh. Trước đó, cảnh sát phát hiện tên của một công ty xây dựng trên các tấm xốp polystyrene dễ cháy – loại vật liệu được tìm thấy bịt kín một số cửa sổ tại khu chung cư.

“Lưới bọc công trình bị bén lửa và nhanh chóng lan sang các tấm polystyrene quanh cửa sổ, khiến ngọn lửa lan lên các tầng khác và sang các tòa nhà khác”, ông Tang nói. “Sau khi polystyrene bắt lửa, nhiệt độ tăng cao làm vỡ cửa kính, khiến ngọn lửa tràn vào trong căn hộ”.

Ông Tang cho biết khi lưới bọc và giàn giáo tre bắt lửa rồi sập xuống, ngọn lửa tiếp tục lan sang các tầng khác. Lính cứu hỏa và cư dân phải đối mặt với điều kiện cực kỳ khắc nghiệt bên trong tòa nhà, với nhiệt độ vượt quá 500 độ C (930 độ F).

Ông Tang khẳng định các lớp lưới bọc công trình “tuân thủ tiêu chuẩn an toàn”.

Công tác cứu hỏa còn gặp thêm khó khăn vì một số căn hộ bên trong các tòa nhà bị cháy trở lại, dù trước đó lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa.

Chuông báo cháy tại cả 8 tòa nhà trong khu phức hợp đều “không hoạt động”, quan chức cho biết sau khi kiểm tra hậu hỏa hoạn, theo ông Andy Yeung, Giám đốc Sở Cứu hỏa. Không rõ hệ thống báo cháy có hoạt động vào ngày xảy ra sự cố hay không, dù trước đó cư dân nói với CNN rằng chuông báo cháy trong tòa nhà của họ không hề reo.

“Vấn đề này sẽ bị xử lý bằng biện pháp cưỡng chế pháp luật”, ông Yeung nói.

