Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Điều đáng chú ý hơn là trong bối cảnh đó, MSN lại đang trở thành một trong những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất thị trường từ đầu năm 2026. Theo dữ liệu thị trường, MSN nằm trong nhóm dẫn đầu về giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay, giữa lúc câu chuyện nâng hạng thị trường Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ hút thêm dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Vốn hóa MSN thấp hơn giá trị các tài sản cốt lõi?

Tại mức vốn hóa hiện tại khoảng 4,6 tỷ USD, MSN đang tạo ra một nghịch lý định giá đáng chú ý trên thị trường. Chỉ riêng hai công ty thành viên niêm yết là Masan Consumer (HOSE: MCH) và Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đã có tổng vốn hóa thị trường khoảng 8,1 tỷ USD. Trong đó, MCH hiện có vốn hóa khoảng 6,4 tỷ USD, còn MSR khoảng 1,7 tỷ USD.

Với tỷ lệ sở hữu khoảng 66% tại MCH và khoảng 92,3% tại MSR, phần giá trị quy đổi về cho MSN tương đương khoảng 6,6 tỷ USD. Sau khi trừ khoảng 1,2 tỷ USD nợ ròng tại công ty mẹ, giá trị tài sản ròng quy về MSN vẫn vào khoảng 5,4 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với vốn hóa hiện tại của MSN trên thị trường.

Điều này đồng nghĩa thị trường hiện gần như chưa phản ánh đầy đủ giá trị của nhiều mảng kinh doanh và tài sản quan trọng khác trong hệ sinh thái Masan như WinCommerce, Masan MEATLife, Phúc Long hay khoản đầu tư vào Techcombank, dù nhiều nền tảng đang bước vào giai đoạn cải thiện mạnh về lợi nhuận và dòng tiền trong năm 2026.

Song song với đó, Masan cũng vừa hoàn tất chuyển nhượng 2% cổ phần MSR nhằm tăng tỷ lệ free float lên 7,11%, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ lộ trình chuyển niêm yết sang HOSE vào năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình “mở khóa giá trị” đối với mảng vật liệu công nghệ cao của Tập đoàn.

Các công ty thành viên đồng loạt tạo dòng tiền mạnh trong năm 2026

Nếu giai đoạn trước Masan thường được nhìn nhận như tập hợp của nhiều tài sản mạnh riêng lẻ, thì năm 2026 đang cho thấy một bức tranh khác: nhiều động lực tăng trưởng đang cùng vận hành đồng thời.

Quý I/2026, MSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.020 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi và là mức cao nhất lịch sử cho một quý đầu năm.

Động lực tăng trưởng của Masan trong quý I/2026 đến từ sự lan tỏa trên toàn hệ sinh thái, thay vì phụ thuộc vào một mảng kinh doanh đơn lẻ. WinCommerce tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng khi doanh thu tăng 29,4%, lợi nhuận tăng gấp 3,5 lần và mạng lưới tiếp tục mở rộng mạnh tại khu vực nông thôn.

Masan Consumer duy trì đà tăng trưởng hai chữ số với doanh thu tăng 13,1%, đồng thời chương trình Retail Supreme đã mở rộng lên khoảng 500.000 điểm bán trên toàn quốc.

Masan MEATLife ghi nhận doanh thu tăng gần 20% và tiếp tục cải thiện lợi nhuận nhờ tăng trưởng ở cả mảng thịt tươi và thịt chế biến. Phúc Long cũng duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 34%, biên EBITDA giữ trên 20%.

Đặc biệt, Masan High-Tech Materials tạo bước ngoặt lớn khi chuyển mạnh từ lỗ sang lãi, ghi nhận lợi nhuận quý I kỷ lục 537 tỷ đồng nhờ giá vonfram tăng mạnh và hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt.

Điểm quan trọng là tăng trưởng hiện nay không chỉ đến từ doanh thu, mà bắt đầu chuyển hóa thành dòng tiền thực tế.

Theo cập nhật từ Ban lãnh đạo, MSN kỳ vọng tạo ra khoảng 500 triệu USD dòng tiền hoạt động trong năm 2026, được hỗ trợ bởi sự cải thiện đồng thời tại WinCommerce, Masan Consumer và chu kỳ tăng trưởng mới của MSR. Điều này cho thấy hệ sinh thái Masan đang bước vào giai đoạn không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn tạo tiền mạnh hơn cho toàn Tập đoàn.

Trong khi WinCommerce đang dần chuyển từ giai đoạn tái cấu trúc và phục hồi sang mở rộng có lợi nhuận, thì MSR lại bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ giá vonfram tăng mạnh và cấu trúc tài chính cải thiện nhanh hơn kỳ vọng.

Theo kế hoạch công bố, nếu giá APT duy trì trên khoảng 1.500 USD/mtu, MSR có thể giảm tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA về khoảng 0,1 lần vào cuối năm 2027 và tiến tới trạng thái tiền mặt ròng trong giai đoạn tiếp theo. Điều này đồng nghĩa MSR có thể chuyển từ một mảng tái cơ cấu kéo dài sang nền tảng tạo dòng tiền mạnh cho MSN.

Khối ngoại mua ròng mạnh, đón đầu dòng vốn nâng hạng?

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và câu chuyện định giá ngày càng nổi bật, MSN đang trở thành một trong những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất thị trường từ đầu năm 2026.

Theo dữ liệu giao dịch, MSN nằm trong nhóm dẫn đầu về giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE tính từ đầu năm đến nay. Trước đó, trong phiên 7/5/2026, MSN từng dẫn đầu toàn thị trường với giá trị mua ròng hơn 370 tỷ đồng chỉ trong một phiên giao dịch.

Điều đáng chú ý là xu hướng mua ròng này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), với lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS từ tháng 9/2026 đến năm 2027.

Với đặc điểm vốn hóa lớn, thanh khoản cao, room ngoại rộng và câu chuyện tăng trưởng gắn với tiêu dùng – bán lẻ, vật liệu chiến lược, MSN được xem là một trong những cổ phiếu có khả năng hưởng lợi khi dòng vốn quốc tế gia tăng tỷ trọng tại Việt Nam sau nâng hạng.

Việc khối ngoại mua ròng mạnh trong giai đoạn hiện tại cho thấy nhà đầu tư quốc tế có thể đang nhìn vào triển vọng dài hạn và khả năng khai mở giá trị của toàn hệ sinh thái Masan, thay vì chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh ngắn hạn theo từng quý.