close Đăng nhập

Masan tăng tốc ngay từ quý 1: Ba mảng kinh doanh tăng trưởng đồng pha mở ra triển vọng 2026

Yến Linh
Năm 2026 đang dần cho thấy dấu hiệu trở thành điểm hội tụ của các mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái Masan Group (HOSE: MSN), khi cả ba mảng kinh doanh tiêu dùng, bán lẻ và vật liệu công nghệ cao đều ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng rõ nét ngay từ quý đầu năm.

Sự cải thiện đồng thời ở cả ba mảng không chỉ phản ánh yếu tố chu kỳ thuận lợi, mà quan trọng hơn, cho thấy các nền tảng vận hành và chiến lược dài hạn của Masan đang bắt đầu phát huy hiệu quả. Khi tăng trưởng, hiệu quả và quy mô cùng hội tụ, câu chuyện của Masan không còn là tăng trưởng riêng lẻ từng mảng, mà là một chu kỳ tăng trưởng mới ở cấp độ hệ sinh thái.

WinCommerce: Tăng trưởng đi cùng hiệu quả, mô hình bán lẻ dần được chứng minh

Trong nhiều năm, WinCommerce (WCM) là dấu hỏi lớn nhất trong câu chuyện của Masan: liệu một mô hình bán lẻ quy mô lớn tại Việt Nam có thể sinh lời bền vững?

Bước sang năm 2026, câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn. Trong quý 1, WCM ghi nhận doanh thu 11.363 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, vượt đáng kể kế hoạch tăng trưởng cả năm ở mức 15–21%. Riêng tháng 3 đạt 3.492 tỷ đồng, tăng 23,3%, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng quy mô, mà còn từ cải thiện hiệu suất. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 14,3%, cho thấy hiệu quả vận hành tại các điểm bán hiện hữu đang được nâng lên rõ rệt.

Song song, WCM tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới với 225 cửa hàng mới trong quý 1, nâng tổng số điểm bán lên hơn 4.800 cửa hàng trên toàn quốc. Mô hình WinMart+ nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với mức tăng trưởng doanh thu trên 60% so với cùng kỳ.

Quan trọng hơn, các cửa hàng mở mới đã bắt đầu đóng góp tích cực vào lợi nhuận, cho thấy WCM đang chuyển từ giai đoạn “mở rộng để tăng trưởng” sang “mở rộng có kiểm soát và hiệu quả”. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi khi khả năng sinh lời được chứng minh, mô hình bán lẻ sẽ được thị trường nhìn nhận ở một cấp độ định giá khác.

Masan Consumer: Tăng trưởng ổn định, nền tảng phân phối mở rộng tạo dư địa dài hạn

Ở mảng tiêu dùng, Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận sự trở lại rõ nét của đà tăng trưởng trong quý 1/2026, với doanh thu đạt 8.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, bám sát mục tiêu tăng trưởng 11–15% cho cả năm.

Tăng trưởng được dẫn dắt bởi nhiều ngành hàng chủ lực. Gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm tăng mạnh 34,2%, cho thấy danh mục sản phẩm đang vận hành đồng đều và ngày càng đa dạng hóa động lực tăng trưởng.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng của MCH không còn chỉ đến từ sản phẩm, mà ngày càng chuyển dịch sang hạ tầng phân phối. Mô hình Retail Supreme đã mở rộng lên khoảng 430.000 điểm bán, đồng thời nâng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng lên hơn 5 SKU.

Điều này cho thấy tăng trưởng của MCH đang chuyển từ mở rộng theo chiều rộng sang tối ưu theo chiều sâu, khi mỗi điểm bán không chỉ là kênh tiêu thụ mà còn trở thành một “điểm dữ liệu” giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Retail Supreme có thể đóng góp 30–40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng hai chữ số trong dài hạn, ngay cả khi ngành FMCG bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn.

Masan High-Tech Materials: Sức bật từ chu kỳ vật liệu chiến lược

Ở chiều thứ ba, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn khác, được thúc đẩy bởi xu hướng toàn cầu.

Trong quý 1/2026, MSR ước đạt doanh thu khoảng 2.993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 537 tỷ đồng, vượt xa lợi nhuận của cả năm 2025. Đây là một khởi đầu vượt kỳ vọng, phản ánh sự kết hợp giữa yếu tố thị trường thuận lợi và cải thiện nội lực doanh nghiệp.

Động lực chính đến từ sự tăng mạnh của giá vonfram, với giá APT vượt 3.100 USD/mtu, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó. Trong bối cảnh AI và bán dẫn thúc đẩy nhu cầu vật liệu công nghệ cao, các kim loại chiến lược như vonfram đang được nhìn nhận lại như tài sản dài hạn thay vì hàng hóa chu kỳ đơn thuần.

Bên cạnh yếu tố thị trường, MSR cũng đang cải thiện mạnh về vận hành và kỷ luật tài chính, qua đó chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền. Với việc Masan sở hữu khoảng 95% lợi ích kinh tế tại MSR, sự bứt phá của mảng này sẽ được phản ánh trực tiếp vào kết quả hợp nhất, đồng thời hỗ trợ giảm đòn bẩy tài chính và cải thiện chất lượng bảng cân đối kế toán của tập đoàn.

Ba động lực hội tụ, nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Khi đặt ba mảng kinh doanh cạnh nhau, có thể thấy một điểm chung: cả tiêu dùng, bán lẻ và vật liệu công nghệ cao đều đang bước vào những giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

WCM giải bài toán lợi nhuận, MCH xây dựng nền tảng phân phối có khả năng mở rộng, trong khi MSR tận dụng chu kỳ vật liệu chiến lược toàn cầu. Sự hội tụ của ba động lực này đang tạo ra một cấu trúc tăng trưởng mới cho Masan, nơi các mảng không chỉ vận hành độc lập mà còn bổ trợ lẫn nhau.

Trong bối cảnh đó, việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực từ tháng 9/2026, càng làm gia tăng kỳ vọng về dòng vốn ngoại đối với các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng. MSN nằm trong nhóm cổ phiếu tiềm năng thu hút dòng vốn này, trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài vẫn còn dư địa đáng kể. Khi dòng tiền tìm đến các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng và định giá rõ ràng, Masan đang dần hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết. Sau nhiều năm xây dựng nền tảng, năm 2026 có thể đánh dấu bước chuyển quan trọng của Masan: từ một hệ sinh thái đang hoàn thiện sang một hệ sinh thái bắt đầu tạo ra giá trị rõ ràng hơn cho cổ đông.

Box: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WiN, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Từ khóa:

#Masan #tăng trưởng #quý 1 #bán lẻ #vật liệu cao cấp #triển vọng

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026

