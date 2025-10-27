Hội An ngập sâu, 40.000 du khách phải sở tán

Ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng phát đi công điện yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu, các cơ quan đơn vị khẩn trương ứng phó với mưa lũ.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, xấp xỉ và trên mức báo động 3; độ ẩm trong đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 95%); nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất; dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày đến.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến nhân dân để chủ động ứng phó; triển khai phương án phòng, chống thiên tai; tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.