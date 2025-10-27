Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Hội An ngập sâu, 40.000 du khách phải sở tán

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 27/10, mưa lớn cộng với việc nhiều thuỷ điện ở thượng lưu xã lũ khiến Hội An ngập sâu, giao thông chia cắt.

Cầu An Hội chìm trong nước lũ.
Cầu An Hội chìm trong nước lũ.
Clip: Phố cổ Hội An ngập sâu ngày 27/10
hoi an 5.png
Phố cổ Hội An ngày 27/10 ngập trong biển nước, hầu hết các tuyến phố dọc sông Hoài đều ngập sâu từ 80-1,2 m
hoi an 2.png
Tại một số tuyến phố bị ngập sâu đến gần 1 m, cơ quan chức năng phải căng dây cảnh báo.
hoi an 3.png
Để người dân không di chuyển vào khu vực ngập sâu, CSGT đã đặt nhiều biển cảnh báo.
hoi an 4.png
Theo người dân địa phương, dù ngập sâu chưa bằng trận lụt lịch sử năm 1999, nhưng nước đã lên xấp xỉ báo động 3. Để đi lại, người dân, du khách phả sử dụng thuyền
hoi an 12.png
Trước cảnh báo lũ của cơ quan chức năng, nhiều người dân phố cổ Hội An phải sơ tán đến nơi an toàn.
hoi an.png
Nhiều hộ dân huy động thuyền để di dời tài sản.
hoi an 10.png
Du khách nước ngoài "ngắm" lũ bao vây phố cổ
hoi an 8.png
Hôm nay, chợ Hội An ngập sâu trong nước lũ
hoi an 13.png
Lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương tiện ứng cứu người dân.
hoi an 9.png
hoi an 7.png
Cầu An Hội chìm trong nước lũ. Khu vực ven sông Hoài ngập sâu hơn 2 m.
hoi an 6.png
Thuyền là phương tiện duy nhất giúp người dân và du khách đi lại dịp này.
hoi an 1.png
Trong 2 ngày 26/10 và 27/10, chính quyền phường Hội An đã sơ tán khoảng hơn 40.000 du khách đến nơi an toàn

Ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng phát đi công điện yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu, các cơ quan đơn vị khẩn trương ứng phó với mưa lũ.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, xấp xỉ và trên mức báo động 3; độ ẩm trong đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 95%); nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất; dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày đến.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến nhân dân để chủ động ứng phó; triển khai phương án phòng, chống thiên tai; tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Từ khoá:

Mưa lớn Hội An Ngập lụt

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu tiên có nữ Phó thủ tướng

Việt Nam lần đầu tiên có nữ Phó thủ tướng

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng là ông Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Chính phủ.