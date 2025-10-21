Ngư dân Đà Nẵng di dời tàu thuyền trước khi bão số 12 đổ bộ

10h ngày 21/10, tâm bão số 12 ở khoảng 17,8 độ vĩ Bắc - 112,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 125 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 - 15 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 22/10, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 - 15 km/h; vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ Bắc - 109,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió tại vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm ở khu vực từ 15,0 - 19,0 độ vĩ Bắc; 108,5 - 113,5 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, gồm Hoàng Sa; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

Đến 7h ngày 23/10, bão số 12 sẽ tiếp tục đi theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 - 15 km/h, di chuyển vào đất liền qua khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 5 – 7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ đêm 22/10 - 27/10, trên đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Cụ thể, từ Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa đạt 200–400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa từ 500–700 mm, có nơi trên 900 mm.

Đặc biệt, cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h và mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.