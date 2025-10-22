Tránh mưa bão, ngập lụt, người dân Đà Nẵng đồng loạt đưa xe lên chỗ cao

Trước những dự báo phức tạp của bão số 12, ngày 22/10, tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân chủ động di chuyển phương tiện lên các vị trí cao để tránh ngập nước, hư hỏng.

Rút kinh nghiệm từ những vụ việc bão đổ bộ gây ngập lụt của các cơn bão trước, người dân ở Đà Nẵng đã chủ động dời ô tô, xe máy đến nơi cao ráo, thoáng đãng trước khi bão số 12 đổ bộ.

Anh Minh, trú phường Thanh Khê cho biết rút kinh nghiệm của các lần mưa bão trước nên đã đánh xe ra khu vực cao, vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành để đậu xe. “Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nay nghe tin bão này mưa lớn liên tục, nên đưa xe đi sớm cho yên tâm", anh Minh chia sẻ.

Ghi nhận trên các tuyến đường ngoài trung tâm hành chính thành phố và khu vực ven biển đường Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp... nhiều người đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí không có cây xanh, đỗ tạm để tránh bão và ngập.

Bãi đất trống cao ráo, thoáng cây được người dân Đà Nẵng chọn để đậu xe tránh bão.

Tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và thương mại, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đi gửi ở các bãi tạm gần nhà, công viên và các vị trí đất công cộng có địa hình cao để tránh ngập lụt.

Trong khi đó, nhiều người dùng bạt lớn, bọc toàn bộ xe ô tô để chống ngập. “Tôi học kinh nghiệm của người dân Thái Nguyên trong đợt lũ gần đây nên đã mua một tấm bạt lớn kích thước 6x12m giá 500.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để “bọc” phủ kín toàn bộ xe và cố định bằng dây. Nếu nước có dâng lên cũng không sao. Khá thủ công nhưng hiệu quả khi nước dâng”, anh Nguyên Trần, trú đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê cho biết.

Anh Nguyên Trần, trú đường Mẹ Nhu dùng bạt lớn, bọc toàn bộ xe ô tô để chống ngập.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phát đi thông báo, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời phương tiện đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi gió mạnh, mưa lớn...