Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi Nhân dân trữ lương thực trong 3 ngày để ứng phó với mưa lũ và bão số 12

Chiều 21/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn, yêu cầu nhân dân dự trữ lương lực trong 3 ngày, chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 12, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện công điện của UBND thành phố về chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không được lơ là, chủ quan, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”; vận động Nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

Bên cạnh đó, nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của mưa lũ, bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Triều cường, nước biển dâng và sóng lớn khiến nước tràn qua vỉa hè đường Như Nguyệt, thành phố Đà Nẵng.

Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi Nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn; rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán Nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17h00 ngày 22/10/2025); đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét …

Chủ tịch thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm và quản lý chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, thống kê phương tiện (xuồng, ghe,…), trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 21/10, ngư dân Đà Nẵng cẩu tàu thuyển lên bờ, đưa đến nơi an toàn để tránh bão

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Y tế, GD&ĐT... theo lĩnh vực quản lý chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho người dân, công trình... tuyệt đối không để bị động và thiệt hại trong mọi tình huống; các Sở, ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương trong công tác triển khai ứng phó với bão, mưa lũ.

Chủ tịch thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải Quân sẵn sàng lực lượng giúp thành phố ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các cơ quan, đơn vị thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24, sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng trước 6h và 15h hằng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cơ quan Trung ương.