Hodeco muốn huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để trả nợ ngân hàng

Đang có dư nợ hơn 1.400 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) lên kế hoạch huy động gần 500 tỷ đồng từ cổ đông bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi để trả nợ ngân hàng.

Theo phương án được công bố, Hodeco dự định phát hành gần 500 tỷ đồng từ trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10%/năm, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, đặc biệt có yêu cầu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo từng đợt. Như vậy, công ty sẽ không phải hoàn trả gốc trái phiếu.

Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2025, ngay sau khi được chấp thuận bởi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương là bên tư vấn và đại lý phát hành.

Về mục đích sử dụng vốn, Hodeco cho biết số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản vay tại ngân hàng. Tính tới thời điểm cuối quý II/2025, tổng dư nợ vay của Hodeco đạt 1.430 tỷ đồng, giảm 168 tỷ đồng so với đầu năm và bằng 61% vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, yêu cầu bắt buộc chuyển đổi trái phiếu được Hodeco đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu HDC tăng mạnh trong năm nay. Trung tuần tháng 8 vừa qua, mã này đã đạt đỉnh cao nhất trong gần 2 năm khi chạm ngưỡng 38.800 đồng/đơn vị. Kể từ vùng đáy hồi tháng 4, cổ phiếu HDC đã tăng gần 90%.

Hodeco được biết đến là doanh nghiệp địa ốc hàng đầu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với quỹ đất lớn như: The Light City (49ha), Khu đô thị Phước Thắng (75,4ha), Khu du lịch giải trí Đại Dương (8,6ha), Khu đô thị sinh thái Vũng Tàu Wonderland (đang tích luỹ quý đất)…

Với danh mục dự án dồi dào, song kết quả kinh doanh thực tế của Hodeco không được như kỳ vọng, nhiều năm liền trễ hẹn kế hoạch kinh doanh với cổ đông. Năm 2024, công ty chỉ đem về 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 16% kế hoạch. Trước đó, năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 132 tỷ đồng, chỉ đạt 27% kế hoạch năm, giảm mạnh so với năm đỉnh cao 2022 (419 tỷ đồng, vượt 4% mục tiêu).

Năm nay, Hodeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,3 lần so với năm trước. Cơ sở của lợi nhuận tăng đột biến này là việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (Hodeco năm 47,27% vốn) cùng với bán sản phẩm tại các dự án.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, Hodeco đã ghi nhận doanh thu từ việc bán gần 3 triệu cổ phần tại Công ty Đại Dương Vũng Tàu là 70,6 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 38% lên 72 tỷ đồng. Dù vậy, đi qua nửa năm, công ty mới đạt 17% kế hoạch lợi nhuận năm - vẫn còn cách rất xa mục tiêu của năm nay.