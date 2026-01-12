Khởi công khu đô thị Evergreen Estate vốn 3.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn (thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu – GP.Invest) vừa tổ chức lễ khởi công và ra mắt dự án khu đô thị Evergreen Estate tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án Evergreen Estate có quy mô 37,44 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 549 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm biệt thự, nhà vườn và shophouse.

Đặc biệt, Evergreen Estate là dự án đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng chỉ LEED for Communities – hệ thống đánh giá phát triển bền vững ở quy mô cộng đồng do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển, được xem là một trong những chuẩn mực uy tín hàng đầu thế giới về phát triển đô thị bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao định hướng phát triển đô thị của tỉnh Lạng Sơn trong những năm gần đây, đặc biệt là công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng và phát triển các dự án đô thị.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Hữu Học - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn - khẳng định việc triển khai Evergreen Estate góp phần cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, UBND tỉnh Lạng Sơn đưa ra danh mục 85 dự án để ưu tiên thu hút vốn đầu tư. Trong đó, có 8 dự án khu công nghiệp; 14 dự án cụm công nghiệp; 25 dự án phát triển điện, trong đó 22 dự án điện gió, 2 dự án điện sinh khối và 1 dự án điện rác; 10 dự án thương mại – du lịch – dịch vụ; 11 dự án khu đô thị, dân cư; 4 dự án công viên nghĩa trang. Ngoài ra còn một số dự án khác liên quan đến lĩnh vực y tế, xử lý chất thải, nông nghiệp.