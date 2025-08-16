Người lãi to, kẻ lỗ đậm: Bức tranh trái chiều của doanh nghiệp bất động sản quý II

Sau 1 năm thị trường hồi phục, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị lỗ 8-9 quý liên tiếp.

Doanh số ấn tượng

Khi mùa báo cáo tài chính quý II/2025 khép lại, ấn tượng nổi bật của nhóm doanh nghiệp phát triển nhà ở là sự tăng trưởng mạnh của doanh thu thuần. Theo thống kê của VietTimes, những doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu tính bằng lần bao gồm: TTC Land (5,3 lần), Quốc Cường Gia Lai (5 lần), Becamex TDC (4,4 lần), Nam Long (3 lần), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (2,9 lần)...

Bên cạnh đó, có khá nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng ở mức hai chữ số, có thể kể đến như: BGI Group (97%), Nam Mê Kông (91%), Dịch vụ Hoàng Huy (79%), Khang Điền (62%), SJ Group (60%), BV Land (59%)…

Xét về giá trị tuyệt đối, nhiều doanh nghiệp đã gặt hái doanh thu cao trong quý II/2025. Trong đó, Vingroup - Vinhomes tiếp tục đứng đầu thị trường với doanh thu lần lượt 46.312 tỷ đồng và 19.022 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp đạt được doanh thu nghìn tỷ đồng là: Novaland (1.936 tỷ đồng), Khang Điền (1.046 tỷ đồng) và Đất Xanh (1.045 tỷ đồng).

Hàng chục doanh nghiệp khác đạt được doanh thu hàng trăm tỷ đồng, như: Nam Long (772 tỷ đồng), Xuân Mai (568 tỷ đồng), Taseco Land (557 tỷ đồng), BV Land (514 tỷ đồng), Becamex TDC (508 tỷ đồng), Tổng công ty Licogi (481 tỷ đồng), Kosy (436 tỷ đồng), C.E.O Group (421 tỷ đồng), TTC Land (409 tỷ đồng), Tài chính Hoàng Huy (390 tỷ đồng), Nam Mê Kông (307 tỷ đồng), DIC Group (274 tỷ đồng), EverLand (196 tỷ đồng), An Gia (194 tỷ đồng)…

Việc ghi nhận doanh thu lớn và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước là kết quả tất yếu của việc trong hơn một năm qua, nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc, khiến nguồn cung tăng vọt. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng, sức mua được tăng cường, thanh khoản trở nên dồi dào, nhiều doanh nghiệp mở bán mạnh mẽ hơn, thậm chí hàng tồn cũng được đẩy ra tiêu thụ. Có thể nói từ giữa năm 2022 đến nay, đây là giai đoạn thị trường bất động sản Việt Nam sôi động nhất.

Bước nhảy lợi nhuận

Đi liền với sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà ở cũng chứng kiến bước nhảy lớn. So với cùng kỳ năm trước, trong quý II/2025, nhiều doanh nghiệp đã có mức tăng lợi nhuận tính bằng lần, thậm chí là hàng chục lần, như: An Gia (55 lần), Dịch vụ Hoàng Huy (32 lần), BV Land (11,4 lần), DIC Group (7,7 lần), Taseco Land (5,8 lần), Nhà Đà Nẵng (3,8 lần), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (3,1 lần), Vingroup (3,1 lần), Đất Xanh (2,8 lần), C.E.O Group (2,1 lần), Nam Mê Kông (2 lần), SJ Group (2 lần), Nam Mê Kông (2 lần)…

Giá trị tuyệt đối của các khoản lãi cũng khá lớn. Trong số các doanh nghiệp lãi hàng nghìn tỷ đồng có Vinhomes (8.348 tỷ đồng), Dịch vụ Hoàng Huy (3.505 tỷ đồng), Vingroup (2.265 tỷ đồng);

Danh sách hàng trăm tỷ đồng có: Đất Xanh (277 tỷ đồng), Khang Điền (196 tỷ đồng), BV Land (126 tỷ đồng), SJ Group (104 tỷ đồng);

Ở nhóm hàng chục tỷ đồng có: Nam Long (97 tỷ đồng), An Gia (82 tỷ đồng), Nam Mê Kông (75 tỷ đồng), Hodeco (58 tỷ đồng), DIC Group (52 tỷ đồng), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (50 tỷ đồng). Becamex TDC (46 tỷ đồng), C.E.O Group (39 tỷ đồng), Taseco Land (37 tỷ đồng)…

Với mức lợi nhuận quý như trên, nhiều khả năng các doanh nghiệp này sẽ đạt được lợi nhuận hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng khi kết thúc năm 2025, hướng tới việc hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.

Quý II/2025, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lợi nhuận tăng hàng chục lần so với cùng kỳ năm trước.

Những con số đáng lưu tâm

Bên cạnh niềm vui từ sự tăng trưởng, báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2025 của các doanh nghiệp phát triển nhà ở cũng ẩn chứa một số điều đáng lưu tâm.

Một là ngoài những doanh nghiệp tăng trưởng, thị trường cũng ghi nhận không ít doanh nghiệp suy giảm kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn về doanh thu, các doanh nghiệp suy giảm gồm: DIC Group (36%), CIC Group (-40%), EverLand (-59%), Sunshine Homes (-78%), Lideco (-99%)…



Xét về lợi nhuận, nhóm doanh nghiệp suy giảm mạnh nhất là: CIC Group (-52%), Kosy (-63%), Văn Phú Invest (-74%), Lideco (-99%).

Hai là dù phần trăm tăng trưởng ấn tượng, song trên không ít doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận ở mức khiêm tốn. Cụ thể, các doanh nghiệp có doanh thu rất nhỏ gồm: Phát Đạt (20 tỷ đồng), Lideco (6 tỷ đồng), Nhà Đà Nẵng (6 tỷ đồng…; các doanh nghiệp có lợi nhuận "mỏng dẹt" gồm: Intresco (9 tỷ đồng), BGI Group (8 tỷ đồng), Văn Phú Invest (7 tỷ đồng), Kosy (4 tỷ đồng), Lideco (2 tỷ đồng), Quốc Cường Gia Lai (2,5 tỷ đồng)…

Các doanh nghiệp bất động sản có doanh thu, lợi nhuận thấp trong quý II/2025.

Ba là thị trường vẫn tồn tại không ít doanh nghiệp thua lỗ, trong đó có cả những doanh nghiệp rất lớn như Novaland (-190 tỷ đồng), Sunshine Homes (-255 tỷ đồng). Song hành với đó là nhóm "lỗ kinh niên" như DRH Holdings (-24 tỷ đồng, là quý lỗ thứ 9 liên tiếp), LDG (-66 tỷ đồng, quý lỗ thứ 10 trong 11 quý gần nhất)…

Dẫu vậy, điều an ủi là so với các giai đoạn trước, số lượng doanh nghiệp thua lỗ đã giảm đi rất nhiều. Điều này cho thấy tình hình đã cải thiện đáng kể, ngay cả với nhóm "đáy thị trường".

Về cơ bản, thị trường bất động sản vẫn đang vận động theo xu hướng đi lên, xây chắc nền tảng phục hồi để vào pha tăng trưởng mới. Việc khởi động sửa đổi Luật Đất đai 2024 và các nghị định liên quan được nhìn nhận sẽ mở rộng cửa hơn nữa để thị trường bất động sản có thêm cơ hội phát triển, nâng cao nguồn cung và thúc đẩy giao dịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh về kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới.