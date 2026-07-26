Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế

Chiều 26/7, HĐND thành phố Huế đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước kỳ họp HĐND, Thành uỷ Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 26/7, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX đã bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Lai Nguyễn.

Ông Lê Trí Thanh, SN 1972, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Thanh có trình độ chuyên môn Đại học ngân hàng, Đại học luật kinh tế, Cử nhân chính trị, Thạc sĩ chính sách công.

Ông Lê Trí Thanh từng giữ vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Tháng 12/2025, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.