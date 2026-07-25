Dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng - vừa được khởi công với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng.

Sáng 25/7, dự án Sun Galaxy Complex – tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng đã chính thức khởi công bên bờ Đông sông Hàn, phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm đại đô thị Da Nang Downtown. Tâm điểm là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Hạ tầng hiện đại cho phép tổ chức DIFF, đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế quanh năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công tổ hợp lễ hội và giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng. Ảnh Lưu Huyền.

Khối nhà thương mại – dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) tích hợp khách sạn, căn hộ lưu trú (dự kiến do Accor quản lý), trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và tiện ích cao cấp. Dự án còn đầu tư công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông, không gian công cộng, hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đưa dự án vào khởi công, đồng thời kỳ vọng tổ hợp dự án sẽ góp phần hình thành không gian văn hóa, thúc đẩy kinh tế đêm, nâng cao sức cạnh tranh cho thành phố.

"Một thành phố muốn phát triển nhanh phải có những công trình mang tính biểu tượng. Muốn thu hút đầu tư, du lịch phải có những sản phẩm khác biệt và muốn thành phố nâng cao sức cạnh tranh phải không ngừng tạo ra các giá trị mới", ông Hùng nói và yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành phối hợp thi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Phối cảnh dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội và giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng. Ảnh Lưu Huyền.

Sun Galaxy Complex được kỳ vọng trở thành trái tim văn hóa – sự kiện của khu đô thị, tạo sức sống mới cho không gian ven sông, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu du khách và mở ra giá trị gia tăng cho du lịch, thương mại, dịch vụ. Dự án cũng thể hiện tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Cùng ngày, cầu Đồng Nò 2 do Sun Group đầu tư hơn 128 tỷ đồng đã được khánh thành, giúp giảm tải giao thông cửa ngõ phía Nam thành phố Đà Nẵng.