Hàng chục nghệ nhân cùng xác lập kỷ lục chế biến Bún bò Huế

Xã hội
Khởi công tổ hợp lễ hội và giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng
Dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng - vừa được khởi công với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng.
60 năm khát khao gọi tiếng 'cha ơi'
Suốt 60 năm, bà Nguyễn Thị Mạnh chưa một lần được gọi "cha ơi". Người chiến sĩ ấy hy sinh khi bà còn chưa chào đời.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 yêu cầu để đưa nghị quyết Trung ương vào cuộc sống
Ngày 24/7, Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bế mạc. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đà Nẵng có sân golf đầu tiên trên thế giới đạt đồng thời hai chứng nhận GEO
GEO Foundation for Sustainable Golf vừa trao đồng thời hai chứng nhận GEO Certified® Facility và GEO Certified® Development cho Hoiana Shores Golf Club, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới sở hữu sân golf đạt cả hai chứng nhận này.
Du khách háo hức với Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026
Với chủ đề “Chạm về Nguyên bản” – Hành trình đánh thức mọi giác quan giữa mùa hè Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 đã diễn ra tối 23/7, tại công viên Biển Đông.
Sắp trình diễn kính thực tế ảo, nhiều loại robot AI phục vụ ngành du lịch
Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành Khách sạn - Du lịch (HORECFEX) 2026 sẽ diễn ra ngày 20/8-21/8 tại Đà Nẵng với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà quản lý.
Trung ương bàn việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.
Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4, hỗ trợ xét nghiệm ADN tìm danh tính liệt sĩ và chăm lo con liệt sĩ.
Đà Nẵng chưa có ý định dời trung tâm hành chính
Đó là khẳng định của Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trước câu hỏi về ý tưởng di dời trung tâm hành chính mới.
Bộ Chính trị điều động 4 ủy viên Trung ương
Sáng 23/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Thủ tướng: Mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định, mỗi kỷ vật được trao trả đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ.
Hàng chục ô tô gặp sự cố vì cán phải "vật thể lạ" bằng kim loại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Sáng 23/7, hàng chục ô tô lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thủng lốp sau khi cán phải các "vật thể lạ" là những mảnh kim loại dẹt có đầu sắc nhọn, buộc nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để chờ cứu hộ.
Cứu sống bé gái 10 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ đưa ra khuyến cáo
Bé gái 10 tuổi được Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cứu sống sau khi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp nặng. Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các triệu chứng tưởng như rối loạn tiêu hóa hoặc cảm cúm.
Trung ương thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV chiều 22/7 thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Công an làm rõ vụ đốt hai tủ đổi pin xe điện V-Green
Sau nhiều giờ rà soát, trích xuất camera tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực lân cận hiện trường, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) xác định N.V.Q là người châm lửa đốt các tủ đổi pin xe điện hãng V-Green.
Từ 1/9, khai thác tác phẩm báo chí phải trả bản quyền tối thiểu 20%
Tại Nghị định số 287, Chính phủ quy định chi tiết về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí.
Đà Nẵng hoàn thành 100% thủ tục hành chính phục vụ nhà đầu tư tại Khu Thương mại tự do
Đà Nẵng đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho Khu Thương mại tự do (FTZ), sẵn sàng đưa FTZ vào vận hành hiệu quả.
Đà Nẵng luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt
Sáng 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ thuộc Thành uỷ và UBND TP.
Đà Nẵng áp dụng cơ chế đặc thù, tháo gỡ mạnh các dự án tồn đọng
Với việc triển khai chính sách, cơ chế đặc thù từ Trung ương, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nổi bật trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thành xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%.
Bí thư tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh An Giang, được Thủ tướng giao giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác.