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Hàng chục nghệ nhân cùng xác lập kỷ lục chế biến Bún bò Huế

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Ngày 25/7, Bún bò Huế đã xác lập kỷ lục về số lượng nghệ nhân cùng lúc chế biến nhiều nhất Việt Nam.

Chiều 25/7, trong khuôn khổ chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, Sở Du lịch TP Huế phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hoạt động trình diễn chế biến Bún bò Huế. Ảnh Hoàng Lê.

Chiều 25/7, trong khuôn khổ chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, Sở Du lịch TP Huế phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hoạt động trình diễn chế biến Bún bò Huế. Ảnh Hoàng Lê.

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Hơn 30 nghệ nhân ẩm thực cùng chế biến món Bún bò Huế. Ảnh Hoàng Lê.
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Các nghệ nhân chế biến hơn 300 tô bún bò để đãi người xem. Ảnh Hoàng Lê.
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Mang chủ đề Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Tri thức dân gian Bún Bò Huế", hơn 30 nghệ nhân ẩm thực đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam và TP Huế cùng trổ tài. Ảnh Hoàng Lê.
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Nguyên liệu chính cho món Bún bò Huế trứ danh. Ảnh Hoàng Lê.
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Hơn 300 tô bún bò Huế được các nghệ nhân chế biến để phục vụ thực khách. Ảnh Hoàng Lê.
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Bún bò Huế - món ăn truyền thống của cố đô Huế hàng trăm năm qua. Ảnh Hoàng Lê.
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Cận cảnh tô Bún bò Huế. Ảnh Hoàng Lê.
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Thực khách thưởng thức Bún bò Huế từ tay các nghệ nhân ẩm thực chế biến. Ảnh Hoàng Lê.
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Ban tổ chức chấm điểm cho các nghệ nhân. Ảnh Hoàng Lê.
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Ban tổ chức trao chứng nhận đồng hành cho các nghệ nhân tham gia chương trình. Ảnh Hoàng Lê.
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Sự kiện đã xác lập kỷ lục Việt Nam về chế biến món bún bò Huế với số lượng nghệ nhân cùng tham gia nhiều nhất Việt Nam. Ảnh Hoàng Lê.
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Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam về chế biến món bún bò Huế cho Giám đốc Sở Du lịch TP Huế. Ảnh Hoàng Lê.

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