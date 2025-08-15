Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Chuỗi hoạt động không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cha anh đã đấu tranh, gìn giữ hòa bình mà còn tôn vinh những giá trị cao đẹp về hòa bình, độc lập, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 15/8, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ khai mạc Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm 6 nội dung chính: Khai mạc triển lãm: "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc"; Khai mạc trưng bày chuyên đề tại Phòng trưng bày bổ sung: "Hành trình vì hòa bình"; Khai mạc triển lãm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"; Ra mắt cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh"; Ra mắt cuốn sách: "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Khu Phủ Chủ tịch ngày nay"; Ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.

Chuỗi hoạt động cũng là tập hợp của nhiều thành quả mang ý nghĩa lần đầu tiên. Trong đó, đây là lần đầu tiên với sự giúp đỡ của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) và Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, Khu Di tích tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm với nội dung "Hành trình vì hòa bình" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Đây cũng là lần đầu tiên Khu Di tích phối hợp với Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh biên soạn, xuất bản và ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Lần đầu tiên Khu Di tích phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I biên soạn, xuất bản và ra mắt cuốn sách khảo cứu đặc biệt về Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay dưới góc nhìn đối chiếu, phân tích sự chuyển mình từ không gian quyền lực cũ - Phủ Toàn quyền Đông Dương thành nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định: "Chuỗi hoạt động với Triển lãm trung tâm mang tên "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc" nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó củng cố niềm tin vào những quyết sách mang ý nghĩa bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, bên cạnh ý nghĩa quan trọng về chính trị tư tưởng, chuỗi hoạt động còn là tập hợp của các thành quả phối hợp nghiên cứu mang ý nghĩa rất đáng ghi nhận.

Trong thời gian này, Tập đoàn Sun Group đang triển khai các giải pháp số cho Khu Di tích, trong đó phối hợp cùng Viettel High Tech ra mắt trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường AR gắn với khung cảnh thực đầu tiên tại Khu Di tích.

Đây vừa là sự tôn vinh giá trị di sản vừa là sự khẳng định tư duy đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.