Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức khánh thành trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Sự kiện diễn ra trong không khí thiêng liêng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, TP Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được Tổng bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du. Ảnh: Bộ Công an.

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Sau gần 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.